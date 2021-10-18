Самолет Air Astana вернулся в аэропорт вылета

АЛМАТЫ. 17 ОКТЯБРЯ - Выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан самолет вернулся в точку отправления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 октября, в 16.50, вернулся в аэропорт вылета самолет Embraer 190 Е2 авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан. Посадка прошла в штатном режиме.
После замены самолета пассажиры отправятся в пункт назначения в 21.50 по местному времени. Причиной возврата стала разница показаний индикатора путевой скорости командира и второго пилота. В данный момент ведутся технические работы для устранения возможной неполадки. Перед вылетом самолет прошел все необходимые проверки", - сообщили в компании.
Самолеты Embraer 190 Е2 эксплуатируются в авиакомпании на маршрутах по Казахстану и в соседние страны. Предыдущая модель Embraer 190 была выведена из флота.
Комментарии
новости по теме
В ВКО из-за тумана произошло смертельное ДТП
18.10.2021, 11:23 23464
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 ОКТЯБРЯ - 17 октября на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 октября около 18.00 часов на 52-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха произошло столкновение автомобилей марок "ВАЗ 2109" и "МАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 65-летний водитель и 63-летняя пассажир автомобиля "ВАЗ 2109" скончались на месте происшествия", - сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Полицейские предупреждают, что на дорогах Восточно-Казахстанской области образуется густой туман, видимость ограничена.
Рекомендуем выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, так как видимость, тормозной путь и время реакции несоразмерны. Не подвергайте свою жизнь и здоровье, а также других участников дорожного движения опасности. При выполнении обгона и других маневров будьте крайне внимательны", - обратились полицейские к участникам дорожного движения.
АКТАУ. 18 ОКТЯБРЯ - Жители Актау жалуются на запах гари и смог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пожар произошел на свалке на территории промышленной зоны. По сообщению спасателей, на открытой территории за строительным гипермаркетом "Мастер дом" горит мусорная свалка. Предварительно, площадь пожара составила 700 квадратных метров, пишет Lada.kz.
Как сообщили в ДЧС, горожане заметили клубы дыма 17 октября, около 15.45.
В тушении были задействованы 27 спасателей, пять единиц техники, также привлечены два водовоза от городского акимата.
В результате ДТП в Нур-Султане погиб мотоциклист
18.10.2021, 09:28 44119
Фото: instagram astana_sergek скриншот из видео
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - В результате ДТП в Нур-Султане погиб мотоциклист, передает KAZKAHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, 17 октября в 16.54 водитель Daewoo Nexia, следуя по проспекту Абылай хана, на пересечении с улицей Жансугурова допустил столкновение с мотоциклистом.
В результате ДТП от полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте. По факту начато досудебное расследование", - проинформировали в полиции.