BMW загорелся после столкновения с опорой рекламного щита в Алматы

АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - В городе Алматы автомашина BMW загорелась в результате столкновения с опорой рекламного щита на проспекте Аль-Фараби, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Около 03.05 водитель автомашины марки BMW, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, допустил наезд на препятствие - металлическую опору рекламного щита", - проинформировал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.
По его словам, от удара произошла полная деформация кузова и возгорание автомашины.
В результате происшествия водитель автомашины BMW получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Бостандыкского района", - добавил Олжас Шарипов.