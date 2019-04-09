Более 5 тыс. птиц погибли в результате пожара на птицефабрике в Рудном

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Костанай. 8 апреля. Kazakhstan Today - Более 5 тыс. птиц погибли в результате пожара, произошедшего сегодня на птицефабрике ТОО "Жас-канат-2006" в городе Рудном, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, сообщение о пожаре в одноэтажном помещении птицефабрики ТОО "Жас-канат-2006" поступило на пульт специализированного отряда города Рудного сегодня в 05.11. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через 14 минут. Пожар был ликвидирован в 07.05.

Площадь пожара составила 110 квадратных метров, из них 10 квадратных метров - в помещении цеха и 100 квадратов - по кровле здания. В результате пожара произошел падеж птицы в количестве 5126 голов. Материальный ущерб устанавливается", - уточнили в ведомстве.

В тушении огня принимали участие 32 человека личного состава и 6 единицы техники противопожарной службы. Помощь огнеборцам Рудного оказали силы и средства негосударственной противопожарной службы ССГПО и пожарных частей Костаная. Жертв и пострадавших нет.

На месте пожара работает испытательная пожарная лаборатория. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

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