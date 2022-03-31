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Более пятисот зенитных снарядов нашли среди металлолома в Павлодаре

30.03.2022, 10:29 17131
Более пятисот зенитных снарядов нашли среди металлолома в Павлодаре
Фото: Pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 30 МАРТА - На одном из городских предприятий Павлодара среди металлолома обнаружено более 500 зенитных снарядов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Правоохранители установили, что снаряды прибыли в вагонах с ломом черного металла. Предположительно с полигона Семея, информирует pavlodarnews.kz.
 

Снаряды изъяты. Согласно результатам экспертизы они использованные, угрозы взрыва не представляют. Общее количество 522 штуки", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Жаскайрат Каиров.

 
По данным издания, в регионе во время ОПМ "Кару" из незаконного оборота изъяли 70 единиц оружия, две гранаты, 104 патрона и 522 взрывных устройства.
 

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Угрозу подтопления в селе Сагыз предотвратили

31.03.2022, 12:15 886
Угрозу подтопления в селе Сагыз предотвратили
Фото: atpress.kz
АТЫРАУ. 31 МАРТА - В селе Сагыз Атырауской области предотвращена угроза подтопления. Ни один дом и подворье не пострадали от наводнения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Были мобилизованы около 20 единиц техники, работники акимата, жители села, представители других организаций и добровольцы - всего свыше 200 человек, информирует ATPress.
 
На местах возможного подтопления были сооружены плотины из мешков с песком и земляного вала.

 
Сейчас река Ногайты вошла в русло, опасность наводнения миновала.
 
Напомним, 30 марта вследствие разлива реки Ногайты, протекающей через село Сагыз Кызылкогинского района, возникла опасность подтопления свыше двадцати домов. В целях безопасности местные жители были эвакуированы. После того как миновала опасность наводнения, все они вернулись в свои дома.
 

Сельчан пришлось эвакуировать из-за разлива реки в Атырауской области

31.03.2022, 10:21 2131
Сельчан пришлось эвакуировать из-за разлива реки в Атырауской области
АТЫРАУ. 31 МАРТА - В селе Сагыз Кызылкогинского района из-за поступления паводковых вод произошел разлив реки Ногайты. Жилые дома оказались под угрозой подтопления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из 24 домов села жители эвакуированы в сельский колледж и школу. 

 

Всего к эвакуации граждан и возведению защитных дамб привлечено двести человек, в том числе волонтеры и сотрудники различных предприятий, задействовано около десятка единиц спецтехники", - информирует региональное издание ATPress.

 
Отмечается, что с февраля текущего года это уже третий по счету разлив реки. 
 
Казгидромет озвучил прогноз по паводкам.
 

Казахстанец погиб в результате бытовой драки в Бангладеш

30.03.2022, 20:26 8341
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - 26 марта в консульский отдел посольства РК в Индии поступило сообщение о том, что на территории Бангладеш в результате бытовой драки между сотрудниками одной компании погиб гражданин Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Смерть наступила в результате полученных ножевых ранений, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
В результате драки от ножевых ранений пострадал еще один казахстанец. Он находится в одной из больниц города Дакка. 
 
По информации МИД РК, казахстанцы приехали в Бангладеш по работе. Они сотрудничали с российской компанией, которая занимается строительством АЭС в городе Руппуре. 
 

Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с представителями упомянутой компании и родственниками погибшего для выяснения полной информации о случившемся инциденте и оказания содействия в отправке тела в РК", - сообщили в МИД. 

 

В Минэнерго рассказали о текущей ситуации на Степногорской ТЭЦ

30.03.2022, 20:11 8761
В Минэнерго рассказали о текущей ситуации на Степногорской ТЭЦ
Фото: old.vecher.kz
СТЕПНОГОРСК. 30 МАРТА - По фактам аварийных остановок котлов на Степногорской ТЭЦ территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области назначена внеплановая проверка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, сообщает пресс-служба Минэнерго. 
 

О выявленных нарушениях и принятых мерах будет сообщено дополнительно. В настоящее время на Степногорской ТЭЦ в работе находятся 4 котла и 3 турбины", - сообщили в ведомстве.

 
Генерация станции 64 МВт, температурный режим тепловых сетей соблюдается.
 

В Акмолинской области учительница погибла на спортивных соревнованиях

30.03.2022, 18:07 10296
В Акмолинской области учительница погибла на спортивных соревнованиях
Фото: ИА КА
КОКШЕТАУ. 30 МАРТА - Несчастный случай произошел в районе имени Биржан Сал, где проходил отборочный турнир чемпионата "Мугалим" среди педагогов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заместитель директора Мамайской школы 1979 года рождения, приехала на соревнования в райцентр. Она имела врачебный допуск, но во время игры в волейбол ей стало плохо, сообщает ИА "КА".
 

Врачи были на месте, вызвали скорую, но она скончалась. Направим служебную проверку. На этих соревнованиях это первый несчастный случай",- сообщил руководитель управления образования Бейбит Жусупов.

 
Погибшая вначале выступала в игре по настольному теннису, а затем отправилась на волейбол. Победители должны были отправиться на областной конкурс. Организатором массовых игр стал областной профсоюзный комитет.
 

Жители четырех городов Казахстана остались без электричества из-за ураганного ветра

30.03.2022, 15:41 12251
Жители четырех городов Казахстана остались без электричества из-за ураганного ветра
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В ряде регионов РК в результате сильного ветра без электроэнергии остаются 70 133 абонента в 4 городах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Без электричества остались жители Атырау, Талдыкоргана, Текели, Павлодара и 194 населенных пунктов в 6 областях - Алматинской, Атырауской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской, сообщает пресс-служба МЧС РК. 
 

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС. Проведены работы по уборке улиц от результатов разрушений, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС", - отметили в ведомстве. 


В МЧС отметили, что за сутки спасательными подразделениями в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областях спасено и эвакуировано 814 человек, из них 101 ребенок и 3 беременные женщины. Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 539 человек и 277 единиц техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожных служб.

В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областях в пунктах обогрева находятся 89 человек, из них 11 детей.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 40 пунктов временного обогрева. Дорожными службами проводится работа по расчистке снега.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 74 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий и посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 56 уведомлений, перехват телерадиоэфиром - 15.

В настоящее время закрыты 86 участков автодорог, из них 33 республиканского и 53 областного значения. При этом скопление автотранспорта наблюдается на блокпостах Карагандинской,  Акмолинской, Костанайской областей и Нур-Султана", - сообщили в МЧС. 

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане из-за непогоды отменили очные занятия для студентов колледжей первой смены, а также авиарейсы.   

В связи с непогодой в республике создан оперативный штаб МЧС.
 

В связи с непогодой 160 человек эвакуированы на автодорогах Нур-Султана

30.03.2022, 13:19 15121
В связи с непогодой 160 человек эвакуированы на автодорогах Нур-Султана
Фото: УВП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В столице в связи с погодными условиями при проведении аварийно-спасательных операций спасено 160 человек, из них 52 ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с ухудшением погодных условий минувшей ночью (метель, порывистый ветер, плохая видимость, гололед) столичные спасатели работали в усиленном режиме, совершив 38 выездов, где при проведении аварийно-спасательных операций по городу и на близлежащих участках спасено 160 человек, из них 52 ребенка", - сообщили в УВП Нур-Султана. 

 
Совместно с дорожной полицией были выставлены посты, которые ограничивали проезд автомашин. По городу курсировали 25 местных вахтовок для доставки граждан, ожидающих автобусы на остановках. По всем направлениям патрулировала высокопроходимая техника, которая осуществляла эвакуацию граждан и автомобилей.
 

На линию 112 поступило 2175 звонков. Также за период с 18.20 29 марта по 06.00 30 марта в результате порывистого ветра, метели зарегистрировано 18 сообщений по происшествиям, из них: падение деревьев, сломанные фонари, срыв профлистов кровли и другое. Все происшествия устраняются силами собственников. В результате порывистого ветра в больницы города обращались три человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении ДЧС. 

 
Сегодня утром в связи со стабилизацией погоды открыто движение транспорта по всем направлениям автодорог Нур-Султана. Жителям и гостям столицы рекомендуется следить за изменениями погодных условий и введенными ограничениями. В случае объявления штормового предупреждения воздержаться от поездок за пределы города. 
 

В случае усиления ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112", - обратились к горожанам спасатели.


Напомним, вчера в Алматы в связи с непогодой было объявлено штормовое предупреждение. А в Атырау из-за сильного ветра сорвало кровлю областного кардиологического центра. 
 

В Атырау ветром сорвало кровлю кардиоцентра

30.03.2022, 10:46 16901
АТЫРАУ. 30 МАРТА - В Атырау из-за сильного ветра сорвало кровлю областного кардиологического центра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ураганный ветер сорвал кровлю трехэтажного здания на площади 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - информирует портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу регионального департамента по ЧС.

 
По информации издания, 29 марта в Атырау отмечалась непогода, из-за сильного ветра, скорость которого достигала 28 метров в секунду, в ряде микрорайонов отключалось электричество, на дорогах не работали светофоры, с крыш слетала кровля.
 
В управлении здравоохранения области сообщили, что в травмпункт областной больницы обратились три человека. Все они пострадали от захлопнувшихся ворот.
 

Один пациент госпитализирован в травматологическое отделение с переломом руки. Остальным была оказана амбулаторная помощь, они отпущены домой", - сообщили в ведомстве.

 
Ранее сообщалось, что в Алматы в результате урагана пострадали двое мужчин.
 

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