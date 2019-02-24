Частичное обрушение крыши произошло в детском саду Уральска из-за неочищенного снега

Уральск. 13 февраля. Kazakhstan Today - В детском саду "Золотой петушок" Уральска утром 12 февраля частично обрушилась крыша, передает Kazakhstan Today.

Учреждение находится по улице Темира Масина. Как рассказала директор детсада Карлыга Аянгалиева, частичное обрушение кровли произошло в то время, когда рабочие чистили снег.

Здание 1990 года постройки. Рабочие утром расчищали крышу от снега. В это время произошло обрушение. Но само здание не пострадало. Никто из детей и рабочих не пострадал", - отметила руководитель.

Инженер управления по ЧС Уральска Нурсултан Сериков, который выезжал на место, сообщил, что обрушение крыши произошло из-за нечищенного снега.

Сегодня, около 9 утра, поступило сообщение о том, что в детском саду №19 "Золотой петушок" произошло обрушение крыши и кровли. На место выехали сотрудники ДЧС ЗКО, ЖКХ Уральска и отдела образования Уральска. Площадь крыши составляет 500 квадратных метров, произошло обрушение деревянных балок и шифера на площади 35 квадратных метров из-за неочищенного снега. Пострадавших нет", - уточнил Сериков.

Он обратился к руководителям социальных учреждений, директорам школ и детсадов с просьбой вовремя очищать снег с крыши.

Как пишет портал " Мой город ", данное обрушение угрозы для жизни детей и сотрудников детсада не представляет.

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