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Четыре человека спасены, 45 эвакуированы при пожаре в Бостандыкском районе Алматы

07.12.2018, 14:51 11162
Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня утром в пятиэтажном доме в микрорайоне Коктем Бостандыкского района Алматы произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Пожарные спасли четырех человек, 45 человек эвакуировали, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

К моменту прибытия пожарных на место вызова наблюдалось сильное задымление на лестничной площадке пятого этажа пятиэтажного жилого дома. Путь эвакуации был отрезан. Из-за плотного задымления руководителем тушения пожара принято решение производить работы по спасению людей через оконный проем с помощью трехколенных ручных лестниц и автолестницы АЛ-37. Спасено 4 человека. Эвакуировано 45 человек, из которых пятеро детей", - прокомментировала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Как выяснилось, пожар произошел в одной из квартир на пятом этаже. Его площадь составила 30 квадратных метров.

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