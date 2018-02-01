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Четыре дебошира оказали сопротивлении полиции при задержании на станции Луговая01.02.2018
Происшествия  09:52

Тараз. 1 февраля. Kazakhstan Today - Четверых дебоширов задержали на станции Луговая. При задержании они оказали сопротивление полиции, передает Kazakhstan Today.

31 января текущего года в 5.30 утра на железнодорожном вокзале станции Луговая полицейские задержали четверых мужчин, которые нарушали общественный порядок в зале ожидания. В ходе проверки транспортными полицейскими установлены и задержаны жители Жамбылской области в возрасте 21 года, 20 и 22 лет, сообщила пресс-служба ДВД на транспорте.

"При попытке доставления в комнату полиции правонарушители не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции, на замечание не реагировали, выражались нецензурной бранью в адрес представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей и оказали неповиновение. Агрессивные молодые люди также оказали полицейским физическое сопротивление, тем самым нанесли им телесные повреждения", - уточнили в ведомстве.

Медицинское освидетельствование показало, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту применения насилия в отношении представителя власти проводится досудебное расследование.
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Четыре дебошира оказали сопротивлении полиции при задержании на станции Луговая
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