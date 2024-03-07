06.03.2024, 14:22 22391

Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Актюбинской области  

Произошло лобовое столкновение двух автомобилей на трассе Актобе - Астрахань
Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Актюбинской области
Фото: Прокуратура Актюбинской области
Актобе. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом полиции Актюбинской области проводится досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей на автодороге Актобе - Астрахань, повлекшего гибель восьми человек, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Авария произошла 6 марта около 8.15 вблизи села Сагашили Мугалжарского района.


Как уточнили в областной прокуратуре, произошло лобовое столкновение Lada Largus и Toyota Hilux. В результате ДТП 8 пассажиров автомашины Lada Largus, четверо из которых дети, скончались на месте. Водитель и два пассажира автомашины Toyota Hilux доставлены в больницу Мугалжарского района.

Позже в акимате Актюбинской области уточнили, что два погибших ребенка были из одной семьи, они учились в 6-м и 4-м классах. Еще один - также ученик 6-го класса, четвертый погибший учился в подготовительном классе.
 
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Теги:ДТППогибшиедети

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06.03.2024, 17:03 17311

Персональные данные 2 млн казахстанцев утекли в Сеть

Все они являлись клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz
Персональные данные 2 млн казахстанцев утекли в Сеть
Фото: Depositphotos
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Государственная техническая служба" обнаружило утечку более 2 млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"), сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

В Минцифры сообщили, что в целом обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ - 23,6 млн (zaimer.ru - 16.8 млн, adengi.ru - 6.8 млн); Филиппины - 5 млн (digido.ph); Вьетнам - 2 млн (vietloan.vn).

Анализ утекших данных казахстанцев проводит АО "Государственная техническая служба". После установления личностей клиентам будут направлены уведомления через Egov Mobile. В отношении операторов баз данных проведут внеплановые проверки.

При обнаружении нарушений требований законодательства в отношении операторов баз данных будут выданы предписания об устранении выявленных нарушении, а также выписаны административные штрафы в размере от 100 до 1000 МРП в зависимости от категории субъекта и состава правонарушения", - подчеркнули в МЦРИАП.


В ведомстве напомнили, что в декабре прошлого года в Казахстане был подписан новый закон о защите персональных данных казахстанцев.

В нем МЦРИАП наделили функцией госконтроля за соблюдением законодательства о персональных данных и их защите. Закон также устанавливает запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность и содержащих персональные данные (за некоторыми исключениями), и разрешает устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов.

Также будут внесены поправки в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". В новом кодексе штрафы за нарушение требований по защите персональных данных и обеспечения информационной безопасности увеличены в 3 раза.

На сайте МЦРИАП также опубликовал рекомендации по защите персональных данных.  

Напомним, в Казахстане изменились правила защиты персональных данных. Ранее казахстанских сотовых операторов обвинили в крупнейшей утечке персональных данных казахстанцев. Злоумышленники получили неправомерный доступ к базам данных еще в 2021 году. Причиной проникновения явилось грубое нарушение мер по обеспечению информационной безопасности со стороны операторов связи.
 
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Теги:МЦРИАПперсональные данные
06.03.2024, 16:07 18641

Прорыв теплотрассы в Алматы: из-под земли бьет огромный фонтан воды   

В "Алматинских теплосетях" обещают устранить аварию до 23.00
Прорыв теплотрассы в Алматы: из-под земли бьет огромный фонтан воды
Фото: telegram/Kris_p_almaty
Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на пересечении улиц Тулебаева и Айтеке би произошел прорыв теплотрассы.

На видео, которыми очевидцы делятся в соцсетях, видно, как на улице Тулебаева возле бани "Арасан" из-под земли бьет огромный фонтан воды.


Порыв был локализован, аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети" приступила к устранению повреждения", - сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".


Временно отключена подача горячей воды и отопления в контуре улиц Казыбек би - Панфилова - Айтеке би - Кунаева для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 400 мм, который находится в эксплуатации с 1985 года.

Ремонтники обещают устранить аварию до 23.00.

Ранее режим ЧС из-за крупной аварии на водопроводе объявили в Павлодарской области.

Напомним, президент Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах РК достигает 80 процентов.
 
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Теги:АварияТеплотрассаАлматы
06.03.2024, 09:01 34311

Алматинцы вновь ощутили землетрясение

Его эпицентр расположен на территории Китая
Алматинцы вновь ощутили землетрясение
Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой два балла произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Китая, передает корреспондент агентства.

Землетрясение произошло в 5.09. Его эпицентр расположен в 266 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК. В Алматы сила подземных толчков составила два балла.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана заверили, что обстановка стабильная.

Проведен мониторинг районов. На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается", - добавили в ведомстве.


Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах. Полицию перевели на усиленный вариант несения службы.

В ДЧС подчеркнули, что угроза афтершоков сохраняется. Стоит отметить, что после землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Также алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.

В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.
 
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Теги:ЗемлетрясениеДанныеАлматы
05.03.2024, 13:25 75806

Жители поселка в Карагандинской области на два дня остались без отопления

В акимате обещали произвести перерасчет за тепло
Караганда. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Двое суток жители поселка Молодежный Осакаровского района ожидали, когда наладится ситуация с теплоснабжением.

Температура в квартирах опустилась до отметки 11-12 градусов, у некоторых жителей из батарей потекла холодная вода, сообщает региональное издание eKaraganda.kz.

По словам местных жителей, тепла в квартирах толком нет с начала отопительного сезона. Приходится кутаться в теплую одежду и включать обогреватели.

Ситуацию прокомментировали в аппарате акима поселка Молодежный.

Вчера велись ремонтные работы с 9.00 до 21.00. Жители о поломке на котельной были предупреждены в местных чатах. Работы завершили вечером, но после подключения вновь произошла поломка конвейерной ленты. Сейчас все ремонтные работы завершены, котельная работает в штатном режиме. Температуру быстро нагнать не получится. Утром на выходе из котельной температура составляла 47 градусов при норме в 65", - сказал главный специалист аппарат акима Асхат Нурмухамбетов.


В акимате добавили, что перерасчет потребителям за дни без тепла будет произведен.

Напомним, в феврале без тепла и электричества остались жители Степногорска.
 
05.03.2024, 12:54 77366

КТЖ оштрафовали за обрушение железнодорожного моста в Туркестанской области

Возбуждено административное дело
Туркестан. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "Казахстан темір жолы" оштрафовали из-за обрушения перильного ограждения железнодорожного переезда в Туркестанской области.

После обрушения конструкции на проходящую под ней дорогу в полиции Туркестанской области  возбудили административное дело.

По данному факту  возбуждено административное производство за невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений", - говорится в сообщении ДП Туркестанской области.


Напомним, на участке Арысь - Тюлькубас, перегона Кызылсай - Манкент, произошло падение перильного ограждения железнодорожного моста на проезжую часть автодороги из-за нагрузки закрепленного на перилах железного баннера. Никто не пострадал.

 
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Теги:КТЖШтрафобрушениемост
05.03.2024, 10:09 81746

Премьер-министр поручил обеспечить постоянный мониторинг за сейсмоситуацией в Казахстане   Дополнено

МЧС необходимо обеспечить соответствующий мониторинг за селевой и лавинной обстановкой в горных регионах страны
Премьер-министр поручил обеспечить постоянный мониторинг за сейсмоситуацией в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил обеспечить постоянный мониторинг за сейсмологической ситуацией в Казахстане, сообщает пресс-служба главы правительства.

Сейчас продолжается оценка произошедшего. МЧС нужно обеспечить постоянный мониторинг за сейсмологической ситуацией в стране. Силам и средствам надо быть в готовности. МЧС также необходимо обеспечить соответствующий мониторинг за селевой и лавинной обстановкой в горных регионах страны. При угрозе возникновения ЧС принимать оперативные меры по реагированию на них", - заявил Олжас Бектенов.


Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, созданы республиканский и региональный оперативные штабы, организованы 384 пункта приема граждан.

Кроме того, акимат продолжает проверку по выявлению разрушенных зданий. Проведено аэровизуальное исследование селеопасных территорий.

По городу Алматы все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В настоящее время сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. МЧС продолжит профилактическую работу", - добавили в пресс-службе.


Дополнено 05.03.2024, 14.00

Глава МЧС в своем выступлении подчеркнул, что в этот раз большая часть населения меньше поддалась панике.

Землетрясение, как и любое чрезвычайное происшествие, невозможно предугадать заранее. В этой связи министерством проводится работа по их предупреждению и подготовке населения к первоочередным действиям. За этот короткий промежуток времени проведено масштабное информирование и разъяснение гражданам по действиям при землетрясениях, что показало свою результативность", - сказал Аринов.


Напомним, вчера в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах.

Полицию перевели на усиленный вариант несения службы. В ДЧС подчеркнули, что угроза афтершоков сохраняется.

Стоит отметить, что после землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Также алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.

В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.
 
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Теги:ПоручениеЗемлетрясениеБектенов
05.03.2024, 09:07 84511

После землетрясения в Алматы поступило 156 обращений о повреждениях зданий

Аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме
После землетрясения в Алматы поступило 156 обращений о повреждениях зданий
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После пятибалльного землетрясения в Алматы на телефон горячей линии поступило 156 обращений о повреждениях зданий, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

На телефон горячей линии поступило 239 звонков информационного характера. В настоящее время поступило 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и в многоквартирных жилых домах города Алматы", - проинформировали в ведомстве.



Подчеркивается, что объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме.

Напомним, вчера в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах.

Полицию перевели на усиленный вариант несения службы. В ДЧС подчеркнули, что угроза афтершоков сохраняется.

Стоит отметить, что после землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Также алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.

В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.

Ранее, в январе, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.

Тогда не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.

Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
 
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Теги:ЗемлетрясениепоследствияАлматы
04.03.2024, 18:07 117561

Пожар на побережье Каспия контролируют с помощью вертолета

Сейчас происходит тление тростниковой растительности на площади 20 га
Пожар на побережье Каспия контролируют с помощью вертолета
Фото: МЧС РК
Атырау. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для контроля за крупным пожаром в Курмангазинском лесничестве, на побережье Каспийского моря, привлекли вертолет АО "Казавиаспас", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, возгорание камыша на площади 1000 га в 40 км от села Курмангазы произошло днем 2 марта. Опасности для населенного пункта нет.

Сегодня для проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС.

На болотистой местности происходит тление тростниковой растительности на площади 20 га. Площадь сгоревшей территории составляет 1000 га. Из них 200 га были потушены силами ДЧС, а 780 га самоликвидировано", - отметили в МЧС.


МЧС РК

В ликвидации возгорания было задействовано 37 человек, 1 единица техники, 4 мотопомпы, 3 моторные лодки из ДЧС Атырауской области и Курмангазинского лесничества.

Работы по тушению возгорания продолжаются. Тушение камыша затруднено из-за отсутствия подъездных путей и болотистой местности, сообщили в ДЧС Атырауской области.

МЧС РК
 

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