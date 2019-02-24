Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Четверо детей из одной семьи госпитализированы в результате пожара в общежитии в Астане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Нурсултан Нурахметов, 9 февраля, в 21.12, на пульт 101 ДЧС Астаны поступило сообщение о пожаре в двухэтажном общежитии по улице Ойыл, в районе Байконур.

Как выяснилось, в общежитии произошло возгорание домашних вещей и мебели на площади 10 квадратных метров.

В ходе тушения пожара эвакуированы 10 человек и спасен 1 ребенок. С отравлением угарным газом госпитализированы в больницу четверо детей из одной семьи 2006, 2009, 2012 и 2013 годов рождения. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - отметил Нурахметов.

Он также проинформировал, что пожар был ликвидирован в 22.16. К тушению пожара были привлечены 15 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Астаны.

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