Четверо туристов потерялись в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. 6 ИЮЛЯ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда помогли четырем туристам в горах Заилийского Алатау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поздно ночью 5 июля, в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступила информация о двух женщинах и двух мужчинах, заблудившихся в горах. Туристы отправились через Шымбулак на вершину Панорамная. На обратном пути компания заблудилась, сообщает пресс-служба ГУ "РОСО МЧС РК".

Оперативная группа спасателей РОСО в количестве 7 человек, включая кинологический расчет, выдвинулась на поисково-спасательные работы. Заблудившиеся люди отправили спасателям геолокационные данные, было известно точное местонахождение туристов.

Добравшись на оперативном транспорте до средней станции горнолыжного курорта "Шымбулак", оперативная группа РОСО выдвинулась пешком в сторону потерявшихся. Через некоторое время были замечены блики от фонариков туристов. Добравшись до людей и удостоверившись, что они чувствуют себя хорошо, спасатели, сопровождая компанию, приступили к спуску. Ситуацию усложняло темное время суток, отсутствие нормальных троп и недавно прошедший дождь. Все туристы были обуты в обычные кроссовки, не подходящие для горного рельефа. Местами приходилось использовать альпинистское снаряжение.

В 02.30 6 июля спасатели РОСО вышли с туристами к оперативному автомобилю. Всех доставили до безопасного места в городе.

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