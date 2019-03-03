Четыре человека насмерть отравились угарным газом в четырехэтажном доме в Ленгере

Туркестан. 2 марта. Kazakhstan Today - Четыре человека насмерть отравились угарным газом в двух квартирах четырехэтажного дома в городе Ленгере Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.



"1 марта, в шестом часу вечера, в городе Ленгере Толебийского района в двух квартирах четырехэтажного жилого дома от отравления природным газом скончались 4 человека", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.



Обстоятельства гибели людей выясняются.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства