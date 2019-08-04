Туркестан. 3 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области четыре человека погибли в аварии с участием трех автомобилей, передает Kazakhstan Today.

Вечером 2 августа 2019 года, на трассе Алматы - Ташкент - Термез, на территории Толебийского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовая автомашина, направлявшаяся в Шымкент, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашинами "Ауди" и КамАЗ, после чего опрокинулась и сгорела. В результате аварии на месте происшествия погибли водитель "Ауди" и двое его пассажиров, а водитель грузовой автомашины скончался при доставлении в больницу, сообщила пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

Еще одного пассажира "Ауди" с телесными травмами доставили в реанимацию, водитель КамАЗа не пострадал.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены экспертизы. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

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