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Четыре человека погибли в дорожной аварии в Кызылординской области

01.08.2019, 19:45 8992
Кызылорда. 1 августа. Kazakhstan Today - Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения иномарки с грузовиком в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.
 
Авария произошла сегодня утром в поселке Жосалы. Столкнулись грузовой "Мерседес" и легковая "Тойота". Четыре человека погибли, еще четверо пассажиров доставлены в реанимационное отделение Кармакшинской районной больницы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, сообщает портал Kyzylorda-news.kz.

На место происшествия были направлены три бригады областной станции скорой помощи.
 

В реанимации находятся четыре человека. Из областной многопрофильной больницы дополнительно направили реаниматолога, нейрохирурга и травматолога. Пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь", - сказал заместитель руководителя областного управления здравоохранения Олжас Искаков.

 
Отмечается, что погибший водитель и четыре человека, находящиеся в реанимации, - граждане Кыргызстана.

 

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