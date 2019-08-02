Четыре человека погибли в дорожной аварии в Кызылординской области

Кызылорда. 1 августа. Kazakhstan Today - Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения иномарки с грузовиком в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла сегодня утром в поселке Жосалы. Столкнулись грузовой "Мерседес" и легковая "Тойота". Четыре человека погибли, еще четверо пассажиров доставлены в реанимационное отделение Кармакшинской районной больницы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, сообщает портал Kyzylorda-news.kz.





На место происшествия были направлены три бригады областной станции скорой помощи.

В реанимации находятся четыре человека. Из областной многопрофильной больницы дополнительно направили реаниматолога, нейрохирурга и травматолога. Пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь", - сказал заместитель руководителя областного управления здравоохранения Олжас Искаков.

Отмечается, что погибший водитель и четыре человека, находящиеся в реанимации, - граждане Кыргызстана.





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