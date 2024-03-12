10.03.2024, 20:02 28476
Четыре человека погибли в ДТП в Атырау
Одного пассажира госпитализировали, о его состоянии не сообщается
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Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау на мосту Султана Бейбарыса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, сообщает управление полиции города.
10 марта около 01.40 на мосту С. Бейбарыса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки Lada Granta и Infinity. В результате ДТП водитель 1998 года рождения и 3 пассажира автомобиля Lada Granta погибли на месте", - цитирует региональное издание "Ак жайык" УП Атырау.
Сообщается, что еще один пассажир был доставлен на машине скорой помощи в Атыраускую областную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.
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11.03.2024, 12:12 10946
Паводковая обстановка в стране: в Жетысу подтопило 19 дворов, в Костанайской области в зоне риска 89 населенных пунктов
Село Карамырза Костанайской области подтапливает последние 6 лет
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Талдыкорган. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу подтопило 19 дворовых территорий, а в Костанайской области талые воды несут угрозу 89 населенным пунктам, передает корреспондент агентства.
В Костанайской области в зоне риска подтопления оказались 89 населенных пунктов. Один из опасных участков находится в Карасуском районе, это село Карамырза. Его подтапливает последние 6 лет, сообщает 24.kz.
В местной школе уже оборудовали эвакуационный пункт. Завезли кровати, матрасы, постельные принадлежности и предметы гигиены первой необходимости. В случае подтопления здесь разместят 150 человек. В зоне подтопления 36 домов. Все расположены на берегу реки. Весной она разливается так, что вода заходит во дворы и затапливает подвалы", - говорится в репортаже.
По прогнозам местных властей, вероятность подтопления поселка этой весной очень высока. Слишком много выпало снега. На противопаводковые мероприятия в районном бюджете заложили 20 млн тенге.
Тем временем, в области Жетісу в результате интенсивного снеготаяния с полей уже подтопило 19 дворовых территорий частных жилых домов станции Бесколь, сообщили в МЧС РК.
На месте проводятся работы по устройству насыпной дамбы, возведено 300 метров дамбы. Откачивается талая вода с дворовых участков, работы продолжаются.
Между тем, по прогнозам синоптиков, из-за ожидаемых сильных осадков и повышения температурного фона в предгорных и горных районах Туркестанской области, Сарысуском, Таласском и Жуалинском районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней на реках.
В северных и северо-восточных районах Восточно-Казахстанской области (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай) ожидается интенсивное снеготаяние.
Учитывая значительное количество снега и наличие ледяной корки как в снежном покрове, так и на почве, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды и возможным подтоплениям", - рассказали в РГП "Казгидромет".
На горных реках Восточно-Казахстанской, Абайской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей и области Жетісу, паводковый сток формируемых на территории страны, зависит от выпадения сильных осадков.
По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений", - добавили синоптики.
Ранее сообщалось, что с улиц Семея откачано свыше 1500 кубометров талой воды.
11.03.2024, 10:35 13431
В Алматы столкнулись два пассажирских автобуса: пострадали шесть человек
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Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Алматы пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
На пересечении улиц Бекболата и Новостройка столкнулись два автобуса 75-го и 102-го маршрутов. По предварительным данным, водитель 75-го маршрута из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом 102-го маршрута, который находился на остановочном комплексе и проводил посадку и высадку пассажиров", - проинформировали в департаменте.
По информации полиции, в результате ДТП пострадало шесть человек.
Факт ДТП расследуется сотрудниками УП Алатауского района", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматы столкнулись три автобуса и один легковой автомобиль. В результате аварии пострадали 17 человек.
В 2022 году в Алматы также произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы. По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора. Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротрансе".
В июле прошлого года в Алмалинском районном суде города Алматы было рассмотрено уголовное дело в отношении водителя автобуса, обвиняемого в нарушении ПДД. Суд признал его виновным и назначил максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
11.03.2024, 09:30 14896
Паводки в Семее: свыше 1500 кубометров талой воды откачали спасатели
Фото: МЧС
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Семей. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели откачали свыше 1500 кубометров талой воды с улиц города Семея, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Работы по откачке талых вод завершены. Силами МИО и ДЧС проводится мониторинг обстановки по улицам города", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что всего в работах были задействованы более 60 человек личного состава и свыше 20 единиц техники.
Напомним, талые воды затопили улицы Семея. Жители Семея прокомментировали ежегодную проблему паводков.
Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что в 10 регионах Казахстана есть риск подтопления из-за паводков.
Стоить отметить, что в прошлом году экс-премьер Алихан Смаилов требовал заблаговременно провести обваловку населенных пунктов, своевременно очистить водопропускные и арычные сооружения, а также подготовить водоотводные каналы к паводковому периоду этого года.
10.03.2024, 10:52 37126
В Костанае ликвидирован крупный пожар
Фото: МЧС РК
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Костанай. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае произошло возгорание двухэтажного здания станции технического обслуживания площадью 290 квадратных метров, спасатели потушили огонь, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В Костанае открытым пламенем горит станция технического обслуживания на площади 290 квадратных метров. Огнеборцы вынесли 6 газовых баллонов объемом 27 литров", - сообщили в пресс-службе МЧС.
В пресс-службе уточнили, что пострадавшие были госпитализированы до прибытия спасателей.
По информации ведомства, пожар локализовали в 21.11, ликвидировали в 22.54 9 марта. Причина пожара устанавливается.
10.03.2024, 09:53 37801
В Абайской области затоплена дорога областного значения
Фото: МЧС РК
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Семей. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Маканчинском районе Абайской области затопило автомобильную дорогу областного значения Маканчи - Жаланашколь, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В 11 км от села Маканчи, на автодороге областного значения Маканчи - Жаланашколь, из-за интенсивного снеготаяния произошел перелив талой воды через дорожное полотно. Движение автотранспорта приостановлено, объездные дороги имеются", - проинформировали в МЧС.
По информации ведомства, угрозы размыва дорожного полотна и угрозы подтопления населенным пунктам нет.
Ранее синоптики предупреждали жителей Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей о возможных паводках в результате резкого потепления и сильных дождей.
20 февраля в ходе заседания правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что в 10 регионах Казахстана есть риск подтопления из-за паводков.
09.03.2024, 08:59 62586
Пожар на побережье Каспия не могут потушить уже неделю
Фото: МЧС РК
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Атырау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На побережье Каспийского моря продолжается тушение камыша на территории КГУ "Курмангазинское лесничество" в 40 км от села Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
На труднодоступной болотистой местности происходит тление камыша на площади 148 га. Тушение осложняется труднодоступной болотистой местностью", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Общая площадь пожара составляет 2500 га, из них силами ДЧС потушено 277 га, самоликвидировано 2075 га. Угрозы населенным пунктам нет.
В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, местных исполнительных органов - 56 человек, 9 мотопомп, 11 моторных лодок.
Напомним, возгорание камыша на побережье произошло 2 марта.
08.03.2024, 20:52 74956
В Шымкенте грузовой поезд сбил парня насмерть
Погибшему было примерно 18-20 лет
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Шымкент. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в Шымкенте в пятницу, 8 марта. На улице Жиделибайсын грузовой поезд насмерть сбил молодого парня, сообщает OTYRAR.
По словам очевидцев, погибшему было примерно 18-20 лет. По их словам, поезд протащил его на 20-30 метров и после остановился.
Подробности инцидента в транспортной полиции пока не раскрывают.
По данному факту линейным отделом полиции на станции Шымкент проводится досудебное расследование по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшему по неосторожности смерть человека. Иная информация не подлежит разглашению", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
08.03.2024, 18:22 73811
Жителей Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей предупредили об угрозе подтопления
Фото: кадр из видео
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики отмечают, что в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях ожидается резкое потепление и сильные дожди, сообщает Astana TV.
Для жителей ВКО источник опасности - промерзшая почва, которая может не впитать воду с быстро тающих сугробов. Жамбылцев могут заливать потоки из горных районов.
По данным Казгидромета, 9-10 марта на востоке страны прогнозируются обильные осадки в виде дождя и повышение температурного фона в северных и северо-восточных районах ВКО (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай). В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние. При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки.
Похожая ситуация в Жамбылской области, где в связи с прогнозом сильных дождей и повышением температурного фона 9 марта в Сарысуском, Таласском и Жуалынском районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках.
20 февраля в ходе заседания правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что в 10 регионах Казахстана есть риск подтопления из-за паводков.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?