Четыре человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса и машины скорой помощи в Таразе (ВИДЕО)

Тараз. 3 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Таразе в дорожную аварию попали пассажирский автобус и машина скорой помощи, передает Kazakhstan Today.

В Таразе произошло ДТП с участием автомашины скорой помощи марки "Газель-32214" и пассажирского автобуса марки "DONG FENG". Из-за столкновения карета скорой помощи опрокинулась набок. По данному факту назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По информации ведомства, в аварии пострадал пассажир автобуса и три пассажира автомобиля скорой помощи.





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