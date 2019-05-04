Четыре человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса и машины скорой помощи в Таразе (ВИДЕО)

В Таразе произошло ДТП с участием автомашины скорой помощи марки "Газель-32214" и пассажирского автобуса марки "DONG FENG". Из-за столкновения карета скорой помощи опрокинулась набок. По данному факту назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
По информации ведомства, в аварии пострадал пассажир автобуса и три пассажира автомобиля скорой помощи.
Машины скорой медицинской помощи нередко попадают в аварии. 26 марта в Нур-Султане произошла самая крупная авария с участием пассажирских автобусов и автомобиля скорой помощи. Еще одно ДТП с участием автобусов в столице произошло буквально вчера. К счастью, в нем никто не погиб. В Семее в результате ДТП с участием машины скорой помощи пострадали сразу пять человек, а в Атырау в похожей аварии погибла медсестра.
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