Система Orphus

Четыре человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса и машины скорой помощи в Таразе (ВИДЕО)

03.05.2019, 18:35 9478
Четыре человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса и машины скорой помощи в Таразе (ВИДЕО)
Тараз. 3 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Таразе в дорожную аварию попали пассажирский автобус и машина скорой помощи, передает Kazakhstan Today.
 

В Таразе произошло ДТП с участием автомашины скорой помощи марки "Газель-32214" и пассажирского автобуса марки "DONG FENG". Из-за столкновения карета скорой помощи опрокинулась набок. По данному факту назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. 

 
По информации ведомства, в аварии пострадал пассажир автобуса и три пассажира автомобиля скорой помощи.

 
Машины скорой медицинской помощи нередко попадают в аварии. 26 марта в Нур-Султане произошла самая крупная авария с участием пассажирских автобусов и автомобиля скорой помощи. Еще одно ДТП с участием автобусов в столице произошло буквально вчера. К счастью, в нем никто не погиб. В Семее в результате ДТП с участием машины скорой помощи пострадали сразу пять человек, а в Атырау в похожей аварии погибла медсестра.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая