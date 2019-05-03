Массовое ДТП с участием пассажирских автобусов произошло в Нур-Султане

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Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 1 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов, двух микроавтобусов и легкового автомобиля, передает Kazakhstan Today.

В результате происшествия пассажирку микроавтобуса доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы. После осмотра врачей женщину не стали госпитализировать и отпустили домой.

ДТП произошло в 10.02 на пересечении улицы Гете и улицы Биржан сала. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана, водитель маршрутного автобуса №12 при выезде с остановки в связи с технической неисправностью (по предварительным данным, заклинило педаль газа) допустил столкновение с другим автобусом того же маршрута.

В результате ДТП автобус №12, продолжая движение, допустил столкновение с автомашинами, находящимися на парковке микроавтобусом марки Hyundai, автомашиной Hyundai Н1 и микроавтобусом ГАЗ-322132", - уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка.

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