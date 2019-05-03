Массовое ДТП с участием пассажирских автобусов произошло в Нур-Султане

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В результате происшествия пассажирку микроавтобуса доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы. После осмотра врачей женщину не стали госпитализировать и отпустили домой.
ДТП произошло в 10.02 на пересечении улицы Гете и улицы Биржан сала. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана, водитель маршрутного автобуса №12 при выезде с остановки в связи с технической неисправностью (по предварительным данным, заклинило педаль газа) допустил столкновение с другим автобусом того же маршрута.
В результате ДТП автобус №12, продолжая движение, допустил столкновение с автомашинами, находящимися на парковке микроавтобусом марки Hyundai, автомашиной Hyundai Н1 и микроавтобусом ГАЗ-322132", - уточнили в пресс-службе.
По факту ДТП проводится проверка.
Это не первый случай массового ДТП с участием автобусов в Нур-Султане. 26 марта этого года на пересечении проспектов Кабанбай-батыра и Улы Дала произошло столкновение трех автобусов №№ 303, 12, 53, машины скорой помощи и легкового автомобиля Hyundai. В аварии погибли два человека, еще 27 получили травмы. После ДТП пострадавшим помогали очевидцы происшествия, в числе которых были водители общественного транспорта и врачи попавшей в аварию машины скорой помощи. По официальным данным, водитель автобуса, который совершил столкновение с другими машинами, во время ДТП был трезв.
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