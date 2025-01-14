13.01.2025, 15:04 27681
Четырехлетний малыш сорвался с высоты в детском лабиринте в Павлодаре
Рассказать друзьям
Павлодар. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четырехлетний мальчик госпитализирован с травмами после падения с высоты пяти метров в детском лабиринте в Павлодаре.
Несовершеннолетний с травмами госпитализирован в больницу. В связи с чем после излечения на основании истории болезни будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Также в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
По информации местного паблика vseobovsem_pvl, инцидент произошел 12 января. После падения у ребенка шла кровь из носа. Он госпитализирован с сотрясением мозга.
новости по теме
14.01.2025, 17:19 2706
Студент медвуза и бортпроводники спасли жизнь пассажиру на борту летевшего в Астану самолета
Мужчина потерял сознание во время полета
Рассказать друзьям
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Студент-медик спас жизнь пассажиру на борту самолета, летевшего по маршруту Кызылорда - Астана, сообщает авиакомпания Qazaq Air.
По данным пресс-службы, перед взлетом одному из пассажиров стало плохо.
Бортпроводники предложили вызвать медика для оценки состояния, но пассажир сказал, что чувствует себя хорошо и медицинская помощь ему не требуется", - рассказали в авиакомпании.
Однако за 55 минут до посадки пассажир почувствовал сильные боли в области сердца. На просьбу помочь откликнулся студент 7-го курса Медицинского университета Астаны Динмухамед Бектурган.
Он измерил давление, которое оказалось пониженным, и начал оказывать первую помощь. Через некоторое время пассажир потерял сознание. Бортпроводники и студент столичной академии немедленно приступили к реанимационным действиям, после чего пассажир пришел в себя. Он оставался в сознании до конца полета, но во время снижения снова почувствовал недомогание", - сообщает источник.
Жизнь пассажира удалось спасти благодаря высокой квалификации и оперативности действий экипажа и студенту, который проявил отзывчивость", - подчеркнула официальный представитель авиакомпании Акбота Орынбаева.
В Астане пассажира доставили в медицинское учреждение.
В авиакомпании выразили огромную благодарность Динмухамеду Бектургану за оказанную помощь на борту.
14.01.2025, 08:47 10876
В Актобе неизвестный проник в дом и захватил заложников
Фото: Instagram/aktobe_typical
Рассказать друзьям
Актобе. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - 13 января около восьми часов вечера в районе Москва города Актобе в частный дом проник неизвестный и взял в заложники людей.
Район был оцеплен, на место оперативно выехали все экстренные службы. Спустя несколько часов переговоров заложников удалось освободить.
Операция по освобождению заложников прошла успешно. Подозреваемый задержан. Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в департаменте полиции.
По данным телеканала 24.kz, по дороге в больницу один из заложников скончался, а второй умер на операционном столе. В больнице находится еще одна пострадавшая женщина.
В больнице находится женщина. У нее резаные раны головы и кистей рук. Ей оказывают всю необходимую помощь. Как отмечают медики, пострадавшая находится в тяжелом психологическом состоянии, с ней работают психологи. Еще двое заложников скончались. Мама женщины, ей было 67 лет, умерла во время транспортировки в машине скорой помощи. Отчим, которому было 75 лет, скончался на операционном столе. У мужчины были травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил телеканал.
12.01.2025, 09:08 57651
В Алматы потушили пожар в здании бывшего Дома правительства
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидировали пожар в здании бывшего Дома правительства, ныне Казахстанско-Британского технического университета, сообщили в Министерстве по чрезвычайным происшествиям Республики Казахстан.
Пожар полностью ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели", - проинформировали в МЧС.
По предварительным данным, на 4-м этаже в одном из помещений загорелось потолочное перекрытие.
Как отметили спасатели, процесс тушения осложнялся особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Пожару был присвоен повышенный третий ранг опасности.
Стоит отметить, здание университета является памятником архитектуры республиканского значения. В этом здании располагался Верховный Совет КазССР (Дом правительства), Совет министров и Центральный комитет Компартии Казахской ССР. Закон о независимости Республики Казахстан был принят именно в здании современного КБТУ в 1991 году.
11.01.2025, 10:56 85196
Получивший ножевое ранение полицейский скончался в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из больниц Алматы скончался оперуполномоченный управления полиции Медеуского района, получивший ножевое ранение в результате конфликта, сообщили в департаменте полиции города.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что сотрудник полиции находился вне службы и в нерабочее время.
Иные сведения по уголовному делу не разглашаются.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В декабре в Алматы убили 20-летнего мужчину.
В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
11.01.2025, 09:53 87151
Похитившего из банка 55 млн тенге казахстанца задержали в Швеции
Подозреваемый находится под стражей
Рассказать друзьям
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Швеции по запросу Национального центрального бюро МВД Казахстана задержан 38-летний мужчина, находившийся в международном розыске за совершение кражи в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В октябре 2018 года подозреваемый с помощью махинаций с переводами похитил 55 млн тенге из одного из банков Алматы. На данный момент фигурант находится под стражей за границей", - рассказали в полиции.
В ноябре прошлого года из Швеции экстрадировали казахстанца, который в 2015-2020 годы, работая в торговом центре в Шымкенте, совершил растрату на сумму около 57 млн тенге, скрылся и был объявлен в международный розыск.
11.01.2025, 09:19 87951
ЧП на Атырауском НПЗ: разлилось более 20 тонн бензина
Фото: КазМунайГаз
Рассказать друзьям
Атырау. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в результате утечки в резервуарном парке № 33 разлилось от 20 до 30 тонн бензина, рассказал и.о. заместителя по производству директора НПЗ Нурлан Есжанов.
По его словам, произошла утечка на линии компонентов автобензинов. Ее сразу отсекли от технологической схемы. В данный момент проводятся ремонтные работы по ее восстановлению и устранению утечки.
Есжанов добавил, что объем утечки нефтепродуктов составляет примерно от 20 до 30 тонн.
Нефтепродукт мы откачали вакуумом и обратно направили в систему для переработки. Так что никакого ущерба по нефтепродуктам у нас не было. В данный момент идут восстановительные работы и уборка территории. НПЗ работает в штатном режиме", - заявил Есжанов.
Напомним, вчера на АНПЗ обнаружили утечку на линии перекачки компонентов товарного автобензина. В устранении последствий инцидента задействованы все ответственные сотрудники предприятия.
Ранее Атырауский нефтеперерабатывающий завод оштрафовали почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха.
10.01.2025, 17:55 101296
На Атырауском НПЗ произошел разлив бензина
Фото: КазМунайГаз
Рассказать друзьям
Атырау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошел разлив бензина, сообщает пресс-служба предприятия.
Был обнаружен пропуск на линии перекачки компонентов товарного автобензина в резервуарном парке № 33. Ответственными службами были приняты меры по отключению трубопровода от резервуара. В настоящий момент ответственные сотрудники завода задействованы в устранении последствий инцидента", - проинформировали на заводе.
Подчеркивается, что произошедшее не повлияет на объем отгрузки нефтепродукта.
Завод работает в штатном режиме", - заверили в пресс-службе.
Ранее Атырауский нефтеперерабатывающий завод оштрафован почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха.
10.01.2025, 16:49 101396
Около 12 тысяч книг повреждены при пожаре в научной библиотеке в Акмолинской области
Ущерб превысил 3,4 млн тенге
Рассказать друзьям
Кокшетау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области при пожаре научной библиотеки имени М.Жумабаева повреждены около 12 тысяч книг, ущерб превысил 3,4 млн тенге, сообщили в управлении культуры региона.
9 января произошло задымление и возгорание книжного фонда на площади 10 квадратных метров на первом этаже Акмолинской областной универсальной научной библиотеки имени М.Жумабаева.
Задымление обнаружил работник библиотеки в 07.30 и вызвал пожарных.
Прибывшие на место спасатели локализовали и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Пожаром повреждено 11 864 экземпляра книг, ущерб составил 3499,8 тыс.тенге", - рассказали в управлении культуры.
В ведомстве отметили, что в 2023-2024 годах в Акмолинской областной универсальной научной библиотеке имени М.Жумабаева проведен капитальный ремонт. В 2023 году было выделено 326676,6 тыс. тенге, в 2024 году - 96176,8 тыс. тенге.
На ремонт помещения выделение бюджетных средств не требуется", - добавили в пресс-службе.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
14.01.2025, 10:41Объем онлайн-торговли в Казахстане составил 3,2 трлн тенге 14.01.2025, 11:2921416Бекенов назначен новым главой управления полиции Талгарского района 14.01.2025, 11:1021196В Казахстане обяжут регистрировать зарубежные маркетплейсы 14.01.2025, 11:4519751Лицензию на фармдеятельность можно получить онлайн через портал e-License 14.01.2025, 10:44Заступился за женщину и получил смертельное ранение: стали известны подробности убийства полицейского в Алматы17756Заступился за женщину и получил смертельное ранение: стали известны подробности убийства полицейского в Алматы 09.01.2025, 13:00188431Объем транспортировки нефти в 2024 году вырос на 4% - "КазМунайГаз" 09.01.2025, 14:41186156Поручения по реализации крупных инвестпроектов в нефтегазохимии дал Токаев главе КМГ 08.01.2025, 15:51186031Более 8 млн тонн зерна экспортировал Казахстан железнодорожным транспортом в 2024 году 08.01.2025, 18:30180176В Атырауской области приступили к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган 10.01.2025, 12:34171081Почти 108 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek 18.12.2024, 09:49679281Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48660491В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 26.12.2024, 13:09615771Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13606326Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 17.12.2024, 18:24602531Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?