Четырехлетний ребенок погиб в ДТП на трассе Мангистауской области

АКТАУ. 12 АВГУСТА - В результате ДТП погибли на трассе Бейнеу - Актау водитель и четырехлетний ребенок, еще девять человек пострадали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2114, сообщает Lada.kz

От полученных травм на месте скончались водитель ВАЗ-2114 и четырехлетний ребенок. Еще девять пострадавших доставили в районную больницу. Шесть из них отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Начато досудебное производство по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).