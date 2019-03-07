Чиновник покончил с собой в своем кабинете в Уральске

Уральск. 6 марта. Kazakhstan Today - В Уральске заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриального развития Западно-Казахстанской области нашли повешенным в служебном кабинете, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении полиции города Уральска, вызов о том, что в здании управления предпринимательства и индустриального развития ЗКО найдено тело повешенного мужчины в дежурную часть поступил 5 марта, около 21.00.

Тело заместителя руководителя управления предпринимательства было найдено в служебном кабинете. Причина смерти - механическая асфиксия. Записки найдено не было. По данному факту заведено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - пояснили в полиции.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что при предварительном осмотре судмедэкспертом признаков насильственной смерти обнаружено не было.

30-летний Хасен Тоясов окончил ЗКАТУ имени хана Жангира. С 2011 года работал в управлении предпринимательства в должности главного специалиста, руководителя отдела. В октябре 2018 года был назначен на должность заместителя руководителя управления", - пишет портал " Мой город ".

Информацию о смерти сотрудника управления подтвердили и в самом управлении предпринимательства. Коллеги отмечают его высокий профессионализм и исключительную ответственность.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончины Хасена Тоясова. Он был предан своему делу, чем заслужил высокий авторитет и уважение среди коллег. Для нас он был настоящим другом и прекрасным человеком. Его уход - это невосполнимая утрата для всех, кто его знал", - отметил его коллега, руководитель управления предпринимательства по ЗКО Арман Жалмагамбетов.

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