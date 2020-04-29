Числившиеся без вести пропавшими отец и дочь попали в ДТП, скрываясь от полиции

Талдыкорган. 28 апреля. Kazakhstan Today - Отец и дочь, скрываясь от полиции, попали в ДТП: оба числились без вести пропавшими, передает Kazakhstan Today.

Пьяный водитель, не справившись с управлением, допустил опрокидывание. Полицейские выяснили, что водитель и его дочь числились без вести пропавшими на протяжении трех месяцев, сообщает Polisia.kz .

26 апреля 27-летний житель города Талдыкоргана, управляя автомашиной "Лексус-470" в нетрезвом состоянии, проезжая через санитарный пост №1, расположенный на трассе Талдыкорган - Уштобе, не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке и, не сбавляя скорости, продолжил движение. Полицейские устроили погоню за нарушителем. Скрываясь от преследования, мужчина не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Полицейские вызвали бригаду скорой помощи.

Водитель и его дочь были доставлены в больницу с телесными повреждениями. Автомобиль водворили на спецстоянку.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что мужчина и ребенок с 15 января 2020 года находятся в розыске как без вести пропавшие, так как супруга обратилась в полицию с заявлением об их исчезновении.

Факт неповиновения представителю власти зарегистрирован в ЕРДР по статье 379 УК РК (Неповиновение представителю власти). А также ему предстоит ответить перед административным судом за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, нарушение режима чрезвычайного положения и допущенную аварию с причинением вреда здоровью.

По выздоровлении в отношении подозреваемого будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Подробности этого инцидента будут установлены в ходе дальнейших следственных действий.

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