Число погибших в результате ЧП на заводе в Актобе увеличилось до пяти

Актобе. 4 июня. Kazakhstan Today - В Актобе скончался еще один рабочий, обгоревший во время ЧП на Актюбинском заводе хромовых соединений, передает Kazakhstan Today.

32-летний Арман Токабаев получил сильнейшие ожоги - 75% тела. Он так и не пришел в сознание, хотя врачи до последнего надеялись на лучшее. Таким образом, рабочий стал пятой жертвой ЧП на предприятии, сообщает КТК .

К сожалению, сегодня, около 3 часов ночи, пациент погиб, несмотря на проводимое лечение. Мы планировали, как стабилизируется и будет транспортабельным, перевести его. А пока он в шоковом состоянии находился, его нельзя было переводить", - сказал заведующий отделением травматологии БСМП Актобе Ергали Базаркулов.

Еще одному пострадавшему стало лучше. У него обгорело 45% тела. Сегодня мужчину перевели из реанимации в палату. В больнице он проведет еще как минимум два месяца. Впереди операция по пересадке кожи на руках и ногах.

Руководство актюбинского завода хромовых соединений так и не комментирует ЧП", - говорится в сюжете.

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