Москва. 2 января. Kazakhstan Today - Число жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 13, передает Kazakhstan Today.





Тринадцать погибших, подтверждаем", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.





Ранее сообщалось об извлечении тел 11 погибших, один из них - ребенок.





Из-под завалов были спасены шесть человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие госпитализированы.





Судьба 30 человек по-прежнему неизвестна. "Местонахождение 30 человек устанавливается", - сказал представитель ГУ МЧС по региону.





Работы по разбору завалов и поиску людей продолжаются, они ведутся в четыре смены, каждая из которых длится по два часа. Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами.





Всего последствия обрушения ликвидируют почти 900 человек, задействовано 217 единиц техники, в том числе от МЧС - 453 человека, 59 единиц техники.





Напомним, в понедельник в Магнитогорске после взрыва газа произошло обрушение перекрытий в подъезде 10-этажного дома. 1 января из-под завалов извлекли живого 10-месячного мальчика.





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