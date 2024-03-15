ЧП на шиферном заводе Семея: пострадавшие рабочие требуют оплатить их лечение   

Трудовая инспекция уже начала расследование несчастного случая на заводе

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Семей. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее пострадавшие во время чрезвычайного происшествия на заводе по выпуску шифера рабочие требуют оплатить их лечение.





По словам стропальщика Дулата Кьюкова, он после смены, как обычно, пошел принимать душ. В тот момент прорвало трубу с горячей водой. Люди в панике пытались выбежать из душевой, но обжигающий пар отрезал путь. Ничего не было видно. Тогда рабочие решили прыгать из окна, чтобы заживо не свариться в кипятке, сообщает телеканал КТК.





Пятерых мужчин под окнами на льду обнаружили их коллеги. Они вызвали скорую. Пострадавшие не могли двигаться и теряли сознание. Одному рабочему оказали помощь в травмпункте и отпустили домой. Остальных с тяжелыми травмами госпитализировали.





Директор нам сказал, что никаких компенсаций. Сейчас будет идти расследование. Что вот эти медикаменты, которые мы что будем покупать, вот эти идут с нашей семьи. У нас трое детей", - заявила супруга пострадавшего Сандугаш Баймагамбетова.









Подчеркивается, что трудовая инспекция уже начала расследование несчастного случая на заводе. Специальная комиссия должна определить виновных.





Пока период расследования, им полагается, если есть расходы на лечение работника, работодатель восстанавливает это. Возмещает эту сумму расходов. Остальным вот, если пособия о временной нетрудоспособности - выплачиваются работникам. Это раз. Производственный случай, это независимо. Это 100% полная выплата будет. И в дальнейшем по результатам расследования посмотрим", - заверил руководитель отдела управления по контролю безопасности и охраны труда Абайской области Тохтарбек Тусупбаев.





Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По предварительной версии, несчастный случай произошел из-за прорыва адаптера, соединяющего трубы горячей воды. Озвучить итоги расследования пообещали через 10 дней.





Напомним, в Семее произошел несчастный случай на заводе по выпуску шифера. Пострадали пятеро рабочих. На предприятии прорвало трубу с горячей водой. Люди, спасая свои жизни, выпрыгнули из окна второго этажа. При падении получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице.