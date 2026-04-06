Дети пострадали в ДТП со школьным автобусом на западе Казахстана   

Уральск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области заведено уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутного и школьного автобусов, в результате которого пострадали дети, сообщает Polisia.kz









По данным полиции, ДТП с участием маршрутного и школьного автобусов произошло 31 марта около 14.00 в поселке Подстепное Теректинского района.





По предварительным данным, маршрутный автобус, двигаясь по республиканской автодороге Самара - Шымкент, столкнулся со школьным автобусом, после чего тот по инерции совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем.





В результате аварии пострадали люди, в том числе дети. Погибших нет. Всем оказана медицинская помощь.





По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Водитель маршрутного автобуса водворен в изолятор временного содержания.





В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства устанавливаются, действиям каждого участника будет дана правовая оценка", - добавили в полиции.