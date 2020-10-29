Девушка пострадала в горах Алматы

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда спасли в горах Алматы 17-летнюю девушку, которая повредила ногу, передает Kazakhstan Today.

В дежурно-диспетчерскую часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступила информация о том, что в Медеуском районе Алматы, в районе метеостанции на плато Мынжилки (высота 3100 метров над уровнем моря), девушка, 2003 года рождения, повредила ногу и ей необходима помощь", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Спасатели РОСО добрались до пострадавшей на оперативной машине. Оказалось, что девушка упала и рассекла себе колено. Оказав на месте первую медицинскую помощь, спасатели передали пострадавшую сотрудникам Центра медицины катастроф.

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