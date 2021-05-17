Девять сотрудников нефтегазовой компании в ЗКО госпитализированы

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УРАЛЬСК. 16 МАЯ - Санврачи рассказали подробности отравления сотрудников нефтегазовой компании в Аксае Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, с отравлением обратились девять человек. Санврачи ЗКО сообщили, что у всех обратившихся "острый гастроэнтероколит".

Общее количество заболевших - девять человек. Шестеро больных госпитализировали в инфекционное отделение, из них двое были переведены в реанимационное отделение. На сегодняшний день все больные находятся в инфекционном отделении больницы. На амбулаторном лечении находятся трое больных. У всех состояние средней степени тяжести", - пояснили изданию "Мой город" в СЭК.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты Бурлинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля установили, что семь работников компании 10 мая ужинали в одной из столовой, которая расположена на месторождении КНГКМ (Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения).

Двое работников забрали ужин домой, в результате пострадали еще два человека из домашнего очага.

При поступлении в больницу все больные жаловались на жидкий стул, рвоту, повышение температуры тела, - отметили санврачи ЗКО. - На сегодняшний день начата внеплановая проверка с применением лабораторных исследований в отношении данной столовой. Результаты лабораторных исследований в работе. Эпидрасследование продолжается".

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