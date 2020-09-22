Алматы. 21 сентября. Kazakhstan Today - Девятилетний мальчик сорвался с высоты на пике Фурманова, передает Kazakhstan Today.

20 сентября, в 13.36, поступил вызов в Службу спасения - 109 с пика Фурманова в связи с тем, что мальчик 9 лет упал вниз, сорвавшись с высоты", - сообщили в службе спасения Алматы.

На место был отправлен экипаж спасателей аварийно-спасательного отряда, также бригада скорой помощи и оперативно-следственная группа управления полиции Медеуского района.

Добравшись до середины пути на автомобиле, из-за сужения и сложности горной тропы, спасатели начали подъём к пику Фурманова в пешем порядке. Достигнув места происшествия, спасатели оказали первую необходимую доврачебную медицинскую помощь, наложили медицинские шины, на повреждённую правую руку с подозрениями на внутренний перелом выше локтевой части, после чего группа спасателей начала эвакуацию пострадавшего до автомашины скорой помощи. Спасательная работа завершилась в 18.20", - проинформировали в службе.

По информации спасателей, операцию по спасению ребенка осложнил перегородивший проезд автомобиль.

Возле бетонного ограждения оставили автомашину марки "Тойота", тем самым перегородив выезд автомашине скорой помощи. И в этом случае спасатели Службы спасения помогли: зацепив на оперативно-спасательный автомобиль трос и обвязав бетонное ограждение, они открыли дорогу, далее медики госпитализировали ребенка в Центр детской неотложной медицинской помощи", - рассказали в службе спасения.

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