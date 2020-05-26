Фото: Polisia.kz

Костанай. 25 мая. Kazakhstan Today - Девятилетний ребенок утонул в искусственном водоеме Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

Около 15.00 23 мая в Наурзумском районе, в селе Кожа, во время купания в необорудованном месте утонул 9-летний ребенок. По предварительной версии, ребенок играл возле искусственного водоема на окраине села, впоследствии решил искупаться. Обстоятельства дела выясняются, пишет Polisia.kz

С наступлением жаркой погоды жители области уже активно выходят на водоемы. К сожалению, дети меньше всего следуют правилам безопасности и первыми открывают купальный сезон. Поэтому родителям рекомендуется проводить беседы с детьми, объяснять им правила безопасности и не оставлять без присмотра.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области в очередной раз обращается к жителям и гостям области с просьбой соблюдать правила безопасного поведения на воде: не купайтесь в запрещенных и незнакомых местах; не оставляйте детей без присмотра; не допускайте шалостей на воде; не пытайтесь плавать на бревнах и досках.

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