Девятилетний ребенок утонул в искусственном водоеме Костанайской области

Фото: Polisia.kz
Около 15.00 23 мая в Наурзумском районе, в селе Кожа, во время купания в необорудованном месте утонул 9-летний ребенок. По предварительной версии, ребенок играл возле искусственного водоема на окраине села, впоследствии решил искупаться. Обстоятельства дела выясняются, пишет Polisia.kz.
С наступлением жаркой погоды жители области уже активно выходят на водоемы. К сожалению, дети меньше всего следуют правилам безопасности и первыми открывают купальный сезон. Поэтому родителям рекомендуется проводить беседы с детьми, объяснять им правила безопасности и не оставлять без присмотра.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области в очередной раз обращается к жителям и гостям области с просьбой соблюдать правила безопасного поведения на воде: не купайтесь в запрещенных и незнакомых местах; не оставляйте детей без присмотра; не допускайте шалостей на воде; не пытайтесь плавать на бревнах и досках.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства