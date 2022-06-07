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Донерная и торговый дом горели в Алматы

06.06.2022, 10:07 18231
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - В понедельник, 6 июня, в 5.45 на улице Мендикулова горели донерная и торговый дом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ДЧС Алматы, от донерной огонь перешел на второй этаж и кровлю здания на Мендекулова, 98. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
 
Спасатели локализовали возгорание в 6.16 и ликвидировали в 6.30.
 

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС.

 
В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 50 человек личного состава.
 

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В результате урагана в Карагандинской области женщину придавило деревом

07.06.2022, 08:57 3161
КАРАГАНДА. 7 ИЮНЯ - В результате урагана в Карагандинской области женщину придавило деревом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В субботу, 4 июня, на жителей Карагандинской области обрушился ураганный ветер, при котором пострадали крыши зданий, автомобили и другие объекты. Самым страшным последствием стало падение дерева в Абае, которым придавило женщину, сообщает ekaraganda.kz
 
По словам очевидцев, когда начался ветер и дерево начало падать, местная жительница кинулась спасать детей и смогла их отогнать, но сама отбежать не успела. Женщина получила травму ноги и множественные гематомы. Также дерево задело стоящий рядом припаркованный автомобиль. Происшествие случилось во втором микрорайоне города. 
 
В акимате города Абая сообщили, что упавшее дерево в скором времени будет вывезено со двора. Однако за его падение ответственность лежит на местных жителях и КСК, так как аварийное дерево находилось в зоне действия кондоминиума.
 
Также в Абае, в 3-м микрорайоне, возле дома № 10 из-за урагана на припаркованные автомобили с крыши обрушились куски металлического профлиста.
 
В Темиртау 4 июня около 20.30 из-за сильного ветра снесло крышу со школы-лицея № 9 на проспекте Республики, 73. Обошлось без жертв и пострадавших. В акимате сообщают, что восстановительные работы будут проведены в течение летнего периода.
 
В ДЧС Карагандинской области сообщили, что жертв с летальными исходами среди населения от усиленного ветра 4 июня не зарегистрировано.
 

На трассе в СКО перевернулся бензовоз с 36 тоннами топлива

06.06.2022, 18:20 11331
На трассе в СКО перевернулся бензовоз с 36 тоннами топлива
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 ИЮНЯ - 5 июня около 16.20 в 10 километрах от поворота в село Аккудук Тайыншинcкого района водитель большегрузной машины Volvo не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительной версии, авария произошла из-за поломки колеса, сообщает Polisia.kz.
 
30-летний астанчанин, перевозивший 36 тонн дизельного топлива, направлялся из села Кишкенеколь в Нур-Султан. Полицейским об этом сообщили другие водители, передвигавшиеся в колонне. На место ДТП выехали сотрудники батальона патрульной полиции, местной полицейской службы, административной полиции и ЧС.
 

Топливо перелили в другой бензовоз и с помощью погрузчика благополучно подняли на проезжую часть. К 23.00 совместно с пожарными сопроводили Volvo в село Аккудук. Водитель бензовоза почти семь часов провел на трассе", - рассказал инспектор службы БПП ДП СКО Сактияр Ашмадьяров.

 

Двое мужчин погибли при пожаре в Костанае

06.06.2022, 14:21 14081
Фото: instagram/qostanai_tjd
КОСТАНАЙ. 6 ИЮНЯ - В Костанае при пожаре в частном жилом коттедже погибли двое мужчин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть после полуночи. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил 250 квадратных метров площади.
 
Спасатели локализовали пожар в 01.15, устранили угрозу дальнейшего распространения огня на соседние жилые строения. В 02.26 возгорание ликвидировали. Погибли два человека, мужчины 1972 и 1984 годов рождения. Сейчас в случившемся разбираются специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в ДЧС Костанайской области. 


Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и домашние вещи жильцов. Частично пострадала кровля соседнего дома. 
 
В ликвидации ЧС участвовали 34 сотрудника и 11 единиц техники пожарных частей Костаная.
 

В Усть-Каменогорске в одной из 9-этажек обрушился вход в подъезд

06.06.2022, 09:47 19471
В Усть-Каменогорске в одной из 9-этажек обрушился вход в подъезд
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 ИЮНЯ - В Усть-Каменогорске в одной из 9-этажек обрушилась входная группа подъезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В городе Усть-Каменогорске по улице Бульвар Гагарина в 9-этажном жилом доме произошло самопроизвольное обрушение кирпичной перегородки входной группы в один из подъездов. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС ВКО.

 
В результате обрушения был поврежден припаркованный рядом автомобиль. На месте находятся сотрудники городского управления по ЧС.

 

В Атырау полицейские спасли двухлетнего ребенка

05.06.2022, 18:19 27196
В Атырау полицейские спасли двухлетнего ребенка
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 5 ИЮНЯ - В городе Атырау полицейские спасли двухлетнего ребенка, который находился на балконе девятого этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В субботу, 4 июня, около 17.00 экипажу патрульной полиции поступило сообщение о том, что на балконе девятого этажа одного из многоэтажных жилых домов микрорайона Береке находится малолетний ребенок", - сообщает телеканал КТК со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона. 

 
По словам жителей, они заметили ребенка, увидев различные предметы, брошенные на землю с девятого этажа. Ребенок выбрасывал с балкона предметы домашнего обихода.
 
Сообщается, что полицейские поднялись на девятый этаж по пожарной лестнице, предназначенной для эвакуации, и спасли малыша. Они установили, что ребенок находился один в квартире. Инспекторы ювенальной полиции установили мать ребенка 1985 года рождения.
 

Крупный пожар потушили в нацпарке Баянаул

05.06.2022, 13:00 30566
Крупный пожар потушили в нацпарке Баянаул
ПАВЛОДАР. 5 ИЮНЯ - В национальном парке Баянаул 5 июня в 8.00 потушили крупный пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Огонь не могли ликвидировать три дня, сообщает Pavlodarnews.kz. 
 

Тушение осложнял ветер и высота. Скорость ветра была 15-20 метров в секунду. Машины не могли проехать к очагам, поэтому прокладывали рукавные линии" - заявили в ДЧС региона. 

 
В ведомстве добавили, что в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира создадут комиссию, которая займется расследованием случая. Там же выяснят точную площадь пожара и ущерб. 
 
По предварительным данным, огонь охватил пять гектаров. 
 
По информации издания, огонь начал распространяться утром 2 июня, локализовать его удалось только через два дня.
 

Трое детей утонули в Актюбинской области

05.06.2022, 11:13 32751
Трое детей утонули в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 5 ИЮНЯ - В километре от села Акши Иргизского района трое детей утонули в реке Иргиз, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Диапазон", 4 июня в 19.00 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение. 
 
По предварительной информации, дети 2017 и 2018 годов рождения остались без присмотра взрослых. 
 

Не разрешайте ребенку гулять у воды, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией", - проинформировали в ДЧС.


Ранее сообщалось, что в Нур-Султане двое детей утонули в реке Есиль.
 

В Мангистау нашли тело военнослужащего

04.06.2022, 19:12 41276
АКТАУ. 4 ИЮНЯ - В Мангистауской области нашли тело военнослужащего Пограничной службы 2003 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Около пяти часов утра 4 июня было обнаружено тело военнослужащего Пограничной службы. По некоторым данным, молодого человека нашли повешенным", - сообщает inaktau.kz.

 
В Пограничной службе КНБ РК сообщили, что идет служебное расследование, обстоятельства случившегося выясняются.
 

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