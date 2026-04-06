Дорога обрушилась на трассе в Алматинской области из-за талых вод  

Из больницы его переведут в ИВС

Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов на брифинге в сенате прокомментировал смертельную аварию в Алматы.





По его словам, департамент полиции расследует уголовное дело.





Подозреваемый, насколько я помню, находится в лечебном учреждении под конвоем. После улучшения состояния вопрос о его задержании однозначно встанет", - заявил замгенпрокурора.





Он подчеркнул, что дело находится на постоянном контроле прокуратуры города Алматы.





Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.





Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.





В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.



