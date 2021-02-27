ДТП на трассе Атырау - Уральск: четверо погибли, шестеро пострадали

Фото: ceur.ru

Уральск. 26 февраля. Kazakhstan Today - Четыре человека стали жертвами автоаварии, произошедшей ранним утром на трассе Атырау - Уральск, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДЧС Западно-Казахстанской области, сегодня утром, в 06.10, на трассе Атырау - Уральск столкнулись два автомобиля Toyota Camry.

По предварительным данным, одна из машин оказывала услуги такси. Именно ее водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой автомашиной Toyota Camry.

В результате аварии на месте погибли четыре пассажира, шесть человек госпитализированы.

По данным ДЧС, автодорога, на которой произошло ДТП, была закрыта для автотранспорта из-за метели и плохой видимости, однако водитель такси не подчинился требованиям сотрудников патрульной полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства