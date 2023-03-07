06.03.2023, 08:56 28781
ДТП с подростком за рулем в Актюбинской области: скончалась вторая школьница
Фото: mkchita.ru
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Актобе. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе скончалась вторая девочка из Toyota Land Cruiser, которым управлял девятиклассник.
Как сообщает портал "Мой город", 16-летняя девочка находилась в крайне тяжелом состоянии.
У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, внутримозговое кровоизлияние, отек головного мозга, предполагали перелом основания черепа. Школьница находилась в коме и 5 марта в 18.30 девочка скончалась. Спасти ее не смогли, сообщили в акимате Актюбинской области.
Двух мальчиков, которым по 15 лет, транспортировали в Центр охраны материнства и детства в Актобе. У одного перелом нижнего конца бедренной кости, у другого множественные переломы голени. Они находятся под наблюдением врачей областного центра. Еще один пострадавший, их сверстник, отпущен на амбулаторное лечение, у него ушиб и ссадины конечностей.
Напомним, 4 марта примерно в 20.55 на 4-м километре автодороги Шалкар - Базой несовершеннолетний, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
Установлено, что автомашину брата несовершеннолетний взял без спроса. Одна несовершеннолетняя погибла на месте, четверо других с травмами доставлены в больницу.
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07.03.2023, 10:03 2421
В Костанайской области из снежных заносов спасены 24 человека
В ДЧС Костанайской области предостерегают от выезда в непогоду на автотрассу
Фото: МЧС РК
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Костанай. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За дежурные сутки 6 марта подразделениями ДЧС Костанайской области проведено 4 аварийно-спасательные операции на территории Наурзумского, Камыстинского, Карасуского районов. Спасено 24 человека, из них 8 детей, информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По информации ведомства, в ликвидации последствий ЧС участвовали 10 сотрудников и 4 единицы специальной техники.
Всего на местах организовано дежурство четырех временных блок-постов, ДЧС, ДП, подготовлено 4 пункта обогрева на 160 мест. Скопления автотранспорта не имеется", - рассказали в пресс-службе.
В связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение.
В ДЧС Костанайской области предостерегают от выезда в непогоду на автотрассу.
По информации РГП "Казгидромет", на территории Казахстана с запада на восток будет смещаться Атлантический циклон, неустойчивый характер погоды обещает обильные осадки в виде снега и дождя с низовой метелью, порывистым ветром и гололедными явлениями, на юге страны в виде дождя.
На востоке, 7 марта на северо-западе, севере, в центре, 8 марта на юге, 8-9 марта на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Лишь 8-9 марта на западе, 9 марта в центре страны прогнозируется прекращение осадков", - сообщают синоптики.
По республике ожидаются туманы. В конце периода ожидается понижение температурного фона в ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до 7-17 мороза, в южных регионах ночью до 5 мороза - 5 тепла, днем до 5-12 тепла.
07.03.2023, 09:05 3621
Двое суток борются с затоплением в селе Жетысуской области
Фото: МЧС РК
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Талдыкорган. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С затоплением в селе Кызылжар Жетысуской области борются уже двое суток.
Я понес большой материальный ущерб. Вода унесла 2 тонны угля, сено и корм для скота. Арыки сами роем. Семью я вывез к родственникам. Всего в этом доме нас проживает 12 человек", - цитирует телеканал КТК Мурата Байдолду.
Больше всего удар стихии ощутили жители улицы Шыныбека. Со слов сельчан, водой здесь залило 20 дворов.
Сельчане, проживающие в конце улицы Шыныбека, оказались полностью заблокированы. Из-за воды к ним невозможно ни пройти, ни проехать. Выбраться из своих домов не могут пять семей.
На помощь пришли спасатели и сотрудники акимата. Они пытаются не допустить второй волны паводков. Отмечается, что топит жителей села Кызылжар уже не в первый раз. Ровно 13 лет назад вода так же пришла с полей.
Ранее сообщалось, что Казгидромет прогнозирует паводки в 10 регионах Казахстана.
Кроме того, в МЧС предупредили об угрозе масштабного паводка. В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан, сообщили в ведомстве. В начале марта талыми водами затопило улицы Уральска и Аксая.
06.03.2023, 16:58 20661
В Алматы на автодорогу Медеу - Шымбулак сошла лавина
Информация о самопроизвольном сходе снежной лавины по городу Алматы
Фото: Instagram/kazselezashita
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в связи с оттепелью в первой половине дня 6 марта 2023 года в бассейне реки Киши Алматы на лавиносборе № 11 зарегистрирован самопроизвольный сход снежной лавины объемом 300 кубометров.
Сошедшая масса снега частично перекрыла участок автодороги Медеу - Шымбулак. Жертв и пострадавших нет. Расчистка снега на автодороге Медеу - Шымбулак проведена силами АГЭТУ ГУ "Казселезащита", - сообщили в Казселезащите.
Отмечается, что на основании штормового предупреждения Казгидромета объявлена лавинная опасность в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-7 марта 2023 года.
ГУ "Казселезащита" рекомендует не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин и воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.
06.03.2023, 09:34 27986
На Капшагайском водохранилище спасены 12 рыбаков
Находившиеся на льдине рыбаки были эвакуированы на берег с помощью плавательных средств
Фото: МЧС РК
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Конаев. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Капшагайском водохранилище спасены 12 рыбаков, которые рыбаки находились на отколовшейся льдине в 30 метрах от берега, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
На отколовшейся льдине (толщина льда около 15 сантиметров, наружная температура воздуха +13 градусов) осталось 12 человек. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда города Қонаева", - проинформировали в пресс-службе.
По прибытии на место вызова было установлено, что рыбаки находились на отколовшейся льдине в 30 метрах от берега. Находившиеся на льдине рыбаки были эвакуированы на берег с помощью плавательных средств.
Спасенные граждане выразили благодарность спасателям. В медицинской помощи не нуждались. Все они являются жителями города Алматы", - добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что водолазы спасли тонущую в Каспийском море женщину.
05.03.2023, 15:51 45876
В результате ДТП в Актюбинской области один подросток погиб и четверо пострадали
Начато досудебное расследование
Фото: Polisia.kz.
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Актобе. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области один подросток погиб и четверо пострадали, сообщает Polisia.kz.
4 марта примерно в 20.55 на 4-м километре автодороги Шалкар - Базой несовершеннолетний, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля", - проинформировали в полиции.
Установлено, что автомашину брата несовершеннолетний взял без спроса. Одна несовершеннолетняя погибла на месте, четверо других с травмами доставлены в больницу.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
Ранее сообщалось, что управлявший автомобилем 14-летний подросток погиб в Атырауской области.
05.03.2023, 13:03 49021
В Актюбинской области локомотив столкнулся с пассажирским поездом
Фото: КТЖ
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Актобе. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области локомотив столкнулся с пассажирским поездом № 317 сообщением Бишкек - Самара, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
5 марта в 10.21 на станции Биршогир Актюбинской области произошло столкновение маневрового локомотива с тепловозом пассажирского поезда № 317 сообщением Бишкек - Самара", - проинформировали в КТЖ.
Сообщается, что пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны в составе поезда.
На месте происшествия ведутся работы силами восстановительного поезда станции Шалкар. Причины случившегося расследует комиссия АО "НК "КТЖ". Предварительная версия - вина локомотивной бригады маневрового локомотива", - добавили в пресс-службе.
Дополнено. 05.03.2023, 16.00
Позже в полиции прокомментировали столкновение локомотива с пассажирским поездом.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР линейного отдела полиции на станции Кандыагаш по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщает Polisia.kz.
Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК.
Дополнено. 05.03.2023, 18.22
Пассажирский поезд № 317 отправился до пункта назначения.
В 16.55 со станции Биршогир Актюбинской области пассажирский поезд отправился до пункта назначения. На время задержки пассажиров обеспечили горячим питанием и напитками", - информирует пресс-служба АО "НК "ҚТЖ".
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом. Также трое погибли при столкновении грузового поезда с автомобилем в Акмолинской области.
05.03.2023, 09:10 52376
Восьмилетний школьник из Караганды спас младшую сестру во время пожара
Пламя полностью разрушило их жилье, из-за полученных ожогов погибли бабушка и дедушка детей
Фото: Акимат Карагандинской области
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Караганда. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде восьмилетний школьник спас из горящего дома двухлетнюю сестру, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
По данным пресс-службы, пожар случился в декабре прошлого года, но говорить о нем маленький герой может только сейчас.
Пожар произошел, когда дома были я с сестренкой и бабушка с дедушкой. В прихожей, где стояла печь, что-то треснуло. Мы в это время на кухне ели. Дедушка с бабушкой вышли в коридор посмотреть, что случилось, и долго не возвращались. Тогда я пошел за ними и увидел, что возле печки все полыхает. И понял, что выйти через прихожую не получится. Побежал на кухню, позвонил маме, взял сестренку и поднял ее на подоконник", - сообщил школьник.
По словам мальчика, в этот момент к окну подбежали соседи, он передал им сестренку и выбрался сам.
Бабушка и дедушка детей смогли выйти на улицу, но получили 40 и 60 процентов ожогов тела. Их вместе с мальчиком госпитализировали в больницу.
К сожалению, спустя два дня свекор скончался. Еще через две недели умерла свекровь. Сейчас мы живем у родственников мужа в двухкомнатной квартире. А у них своих пятеро детей", - проинформировала мама школьника.
По данным акимата, сейчас семья нуждается в жилье.
На днях мальчика, который учится в третьем классе, навестил руководитель городского отдела образования Есентай Ашим.
Он поблагодарил школьника за смелость и решительность, проявленные в чрезвычайной ситуации, и от работников отдела образования подарил велосипед", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Костанае пятиклассник вынес четырех детей из горящего дома.
04.03.2023, 18:05 59656
Четверо граждан Узбекистана погибли в ДТП в Актюбинской области
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
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Актобе. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 4 марта на Северной объездной дороге в Актюбинской области произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового авто Cobalt. Об этом сообщает Polisia.kz.
В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легковушки и трое пассажиров, все граждане Республики Узбекистан.
Начато досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана погиб в результате столкновения автовоза и грузовика в Актюбинской области.
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