ДТП с воспитанниками футбольной школы: один подросток остается в реанимации

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Павлодар. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О состоянии воспитанников частной футбольной школы, попавших вчера в ДТП, рассказали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.





Всего в съехавшем в кювет микроавтобусе находились 16 детей. Некоторые из них получили травмы.





15 человек уже забрали домой родители. Один мальчик остается в реанимации. Его доставят санавиацией из Ерейментауской больницы в областную больницу Павлодара.





По данным комитета, родители несовершеннолетних дали согласие на участие детей в соревнованиях и их транспортировку. Но представители частной футбольной школы, несмотря на направленные ранее в исполнительные органы инструкции по организации перевозок несовершеннолетних, никого не проинформировали о поездке.



