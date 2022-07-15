ДТП в СКО: 7 человек пострадали, один погиб

ПЕТРОПАВЛОВСК. 13 ИЮЛЯ - 12 июля около 19.30 на 473-м км республиканской автодороги Нур-Султан - Петропавловск возле села Бесколь произошло столкновение автомобилей Volkswagen Golf и Chevrolet Lanos, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров с различными травмами госпитализированы в медицинские учреждения, 64-летний пассажир Volkswagen Golf скончался в ЦРБ Кызылжарского района, сообщает пресс-служба ДП СКО.

Факт ДТП внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначен ряд необходимых экспертиз. Проводится дознание.

За шесть месяцев на территории области зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых 191 человек получил ранения, 19 человек погибли.