Два человека погибли и три пострадали в ДТП в Павлодаре

Павлодар. 14 НОЯБРЯ - Два человека погибли и трое пострадали в аварии на трассе Павлодар - Успенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пресс-служба областного управления здравоохранения сообщила, что столкнулись два автомобиля. Водитель автомобиля марки ВАЗ, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершив лобовое столкновение с автомашиной Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины ВАЗ от полученных травм скончались на месте, мужчина и женщина 1951 года рождения.
В Центральную районную больницу Успенки доставлены трое пострадавших.
Предварительный диагноз 19-летней девушки - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, травматический шок, параорбитальные гематомы. У 49-летнего мужчины также предварительно перелом 5-8 ребер с обеих сторон, тупая травма живота и травматический шок. С ушибом грудной клетки доставлен 30-летний мужчина.