Два человека погибли при дезинсекции жилого дома в Мангистауской области

Актау. 24 декабря. Kazakhstan Today - В селе Мангистау Мунайлинского района при дезинсекции жилого дома отравились пять человек, двое из них скончались, передает Kazakhstan Today.





Трагедия произошла 23 ноября. По предварительным данным, отравление людей вызвала дезинсекция жилого дома в селе Мангистау, пишет Lada.kz





Аким района Рахат Елтизаров и его заместители, а также представители правоохранительных органов посетили место происшествия. В настоящее время местные жители изолированы. Этот вопрос находится под строгим контролем областных властей", - сообщили в акимате Мунайлинского района.





Как сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным, один из пострадавших при отравлении - маленький ребенок.





По информации полиции, данный факт зарегистрирован в ЕРДР Мунайлинского отдела по статье 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование.





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