Два человека погибли в ДТП на трассе в Акмолинской области

Кокшетау. 27 октября. Kazakhstan Today - На трассе в Акмолинской области машина вылетела в кювет и загорелась, погибли два человека.

Ночью 26 октября возле села Азат Аккольского района Акмолинской области в кювет съехала автомашина марки "Мазда-Кронус".

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что на 6-м километре автодороги Азат - Степногорск 28-летний водитель автомашины марки "Мазда-Кронус", двигаясь из Степногорска в направлении Нур-Султана, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины в кювет, при этом произошло возгорание. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались 28-летний водитель и его 39-летний пассажир", - сообщила пресс-служба ДП Акмолинской области.

По факту ДТП начато уголовное дело по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства