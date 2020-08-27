Два человека пострадали в ДТП с участием грузовиков в Нур-Султане

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в результате столкновения двух грузовых автомашин пострадали два человека, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе департамента полиции города рассказали, что авария произошла во вторник, 25 августа, около 13.30. Грузовой автомобиль марки Howo двигался со стороны станции Сороковая в сторону поселка Павловка. На пересечении двух объездных дорог 30-летний водитель допустил столкновение с грузовиком марки КамАЗ, который ехал со стороны трассы Нур-Султан - Караганда в сторону шоссе Алаш.

От удара КамАЗ отбросило на автомобиль Volvo под управлением 63-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель КамАЗа и пассажир этого же грузовика были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

Грузовик Howo водворен на коммунальную стоянку. Проводится дознание.

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