Два директора школ погибли в аварии в Актюбинской области

КОКШЕТАУ. 20 ИЮНЯ - Директор актюбинской школы №20 Багдат Урынбаева и директор школы №33 Альмира Оракова погибли в ДТП на трассе Актобе - Уил 19 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Еще два директора - школы №25 Шолпан Баядилова и Новой средней школы Акгул Кисыкова - с травмами госпитализированы в Уилскую ЦРБ, пишет "Мой город"

Как рассказали коллеги педагогов, руководители школ на выходные поехали посетить святые места в Уилском районе, на обратной дороге произошла авария.

У Багдат Урынбаевой остались две дочери, 20 и 6 лет. Альмира Уракова была не замужем, жила с братом и отцом.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что вечером 19 июня на 156-м километре автодороги Кобда - Уил произошло опрокидывание автомашины, в салоне находились четыре женщины, включая водителя.

Водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь из села Уил в направлении села Кобда, нарушив пункт 10.1 ПДД РК, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в левую сторону по ходу движения. В результате водитель "Тойоты" и одна пассажирка от полученных травм скончались на месте, еще две пассажирки с множественными травмами доставлены в Уилскую центральную районную больницу", - сообщили в полиции.

Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.

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