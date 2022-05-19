Два дня бродил по пустыне: пропавшего мужчину нашли в Туркестанской области

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ТУРКЕСТАН. 18 МАЯ - В Туркестанской области полицейские нашли мужчину, который заблудился и два дня бродил по пустыне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Отырарский РОП на пульт "102" обратилась жительница села Шаульдер. По ее словам, она потеряла своего 29-летнего сына, инвалида первой группы. Он вышел из дома, расположенного на пастбище, в неизвестном направлении и не вернулся. Родственники молодого человека в течение суток пытались найти без вести пропавшего, после обратились за помощью к сотрудникам полиции", - сообщает Polisia.kz.

На поиски пропавшего ориентировали весь личный состав. К сотрудникам полиции также присоединились волонтеры. В общей сложности мужчину искали около 50 человек.

Были проверены пастбищные угодья, а также песчаники на границе с Кызылординской областью и Республикой Узбекистан. Пропавшего мужчину нашли спустя два дня в пустыне на расстоянии 20 километров от дома.

Как выяснилось, у семьи есть собственный пастбищный участок и домик вагонного типа. Никто не заметил, как сын-инвалид вышел из дома, когда члены семьи кормили домашних животных и были заняты своими делами", - рассказали в полиции.