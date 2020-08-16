Два крупных очага возгорания потушили на Казахфильме

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - Вечером 14 августа на киностудии "Казахфильм" произошел пожар с двумя очагами возгорания, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило от охранника в 21.33. Силы и средства ДЧС были направлены к месту происшествия по повышенному рангу вызова, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

По прибытии пожарных через 7 минут на территории "Казахфильма" открытым пламенем, охватившим 400 квадратных метров, горели стройматериалы, предназначенные для декораций, складированные под металлическим навесом. Во время тушения на территории киностудии был обнаружен второй пожар. Горело деревянное строение (декорация) на площади 200 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве.

Как уточнили в ДЧС, расстояние между двумя очагами составило 800 метров. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению пожара, создалась очень высокая температура.

Принятыми оперативными мерами первый очаг возгорания ликвидирован в 23.10, второй - в 23.26.

Информации о пострадавших не поступало. Пожарным удалось не допустить переход огня на административные здания "Казахфильма", - отметили в пресс-службе.

В ликвидации пожара были задействованы: от ДЧС - 53 сотрудника и 16 единиц техники, от департамента полиции -30 сотрудников и 10 единиц техники, от Службы спасения аппарата акима - 4 работника, 4 единицы техники, от "Алматы Су" -6 работников, 3 единицы техники.

Аким города Бакытжан Сагинтаев дал поручения по расследованию причин пожара.

Пожар на "Казахфильме". Первый очаг в 400 квадратных метров ликвидирован в 23.10. Второй в 200 квадратных метров ликвидирован в 23.26. Задействовано 53 сотрудника и 16 единиц техники. Устраняются последствия. Пострадавших нет. Поручил ДП и ДЧС установить ущерб и причину", - написал аким города в Twitter.

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