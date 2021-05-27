Два первоклассника утонули в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 26 МАЯ - Два семилетних мальчика утонули в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трагедия произошла накануне в Аршалынском районе области. По словам отца одного из погибших мальчиков, трое детей без спроса родителей вышли из дома и пошли купаться в водоеме вблизи станции Разъезд №42.

Около 16.30 младший сын прибежал к дому и сообщил отцу, что братья просили о помощи при купании. В 16.55 отцом был извлечён сын без признаков жизни. Позже, в 18.34, сотрудниками ДЧС Нур-Султан был извлечён еще один мальчик", - рассказали в ДЧС.





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