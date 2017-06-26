Две квартиры пострадали при пожаре в многоэтажке Алматы

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Две квартиры пострадали при пожаре в многоэтажке Алматы26.06.2017
Происшествия  10:45

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - При пожаре в многоэтажном доме в микрорайоне Самал-1 пострадали две квартиры, передает Kazakhstan Today.

26 июня 2017 года, в 08.57, на пульт 101 ДЧС Алматы поступила информация о горении балкона на шестом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: Медеуский район, микрорайон Самал-1, дом 23. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 09.05, сообщила официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.


"К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горел балкон на шестом этаже с переходом огня на балкон седьмого этажа. Была угроза распространения пожара на соседние балконы квартир. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Пожарным пришлось тушение очага пожара вести одновременно со спасением людей. Всего эвакуировано 60 человек, из них 12 детей. Однако от теплового воздействия пострадали квартиры 30, 37", - отметила представитель ведомства.

Принятыми мерами пожарным удалось предотвратить распространение огня на ниже- и вышележащие этажи дома. Пожар ликвидирован менее чем за полчаса, в 09.37. Жертв и пострадавших нет.
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Фото: http://alau.kz
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