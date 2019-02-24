Костанай. 6 февраля. Kazakhstan Today - Две женщины погибли от обморожения в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, на сегодняшний день в области уже имеются факты обморожения с летальным исходом двух женщин 1990 и 1968 года рождения в Денисовском и Аулиекольском районах", - сообщили в отделе ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области.

По данным местного филиала "Казгидромета", аномально морозная погода сохранится на территории Костанайской области до 7 февраля. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в связи с понижением температуры в ДЧС Костанайской области работает областной оперативный штаб, в который вошли представители дорожных организаций, служб гражданской защиты и органов внутренних дел.

Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю, находясь за рулем или за пределами населенного пункта. Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях граждан могут привести к материальным потерям и даже гибели людей", - напомнили в ведомстве.

ДЧС убедительно призывает следить за метеорологическими сводками и не рекомендует выходить без крайней необходимости на улицу и отпускать на прогулки детей. Автомобилистам по возможности следует отказаться от дальних поездок и подготовить машину к низким температурам.

А если без дальнего путешествия не обойтись - возьмите с собой теплые вещи. Все это поможет избежать неприятностей в аномальные морозы. В аварийной ситуации каждая мелочь важна!" - добавили в департаменте.

В экстренной ситуации следует звонить по номеру 112 - это единый номер службы спасения, доступный во всех регионах страны. Для его набора не требуется сим-карта и баланс на номере.

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