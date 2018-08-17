Двое детей отравились арбузами в Алматы

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Двое детей отравились арбузами в Алматы16.08.2018
Происшествия  19:46

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - В Алматы зафиксировано отравление двух детей арбузом, купленным в супермаркете "Магнум", передает Kazakhstan Today.

"13 августа поступили экстренные извещения с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" из одного очага на двух детей 15 лет, 9 лет. Заболевание связывают с употреблением арбуза, приобретенного в супермаркете "Магнум". Проведен закуп арбуза, по результатам лабораторного исследования, две пробы арбузов не соответствовали по превышению остаточного содержания нитратов. Дети находятся в ДГКИБ", - сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова.
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