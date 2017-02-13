Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Семее

Семей. 13 февраля. Kazakhstan Today - В субботу, 11 февраля, в частном доме в Семее произошел пожар, в результате которого погибли двое маленьких детей, сообщили в пресс-службе городского управления по ЧС.

В день трагедии в частном доме находились мать и двое ее детей - 2014 и 2016 годов рождения, передает Kazakhstan Today.

"Женщина затопила печь и прислонила к стенке матрац, чтобы он просушился. Мать уложила детей спать и заснула сама. Спустя некоторое время она проснулась от запаха гари. Увидев, что горит матрац, женщина схватила его и выбежала на улицу. Затем она обнаружила, что огонь распространился на жилище. Мать пыталась спасти детей, но пострадала сама, получив отравление угарным газом и порезы рук", - пишет портал YK-news .

По информации ДЧС, услышав крики о помощи, к месту пожара прибежали соседи. Они начали бить окна, пытаясь проникнуть внутрь дома, но это усугубило положение - доступ кислорода привел к усилению и еще большему распространению огня.

После приезда пожарных пожар удалось потушить. Тела детей нашли под завалами. Сейчас специалисты опрашивают соседей и родителей погибших.

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