Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 декабря 2018
  • 21
  • :
  • 35
Новости регионов
-2º Облачно
днем 4º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

Двое детей погибли при пожаре в квартире десятиэтажного дома в Актобе25.12.2018
Происшествия  18:29

Актобе. 25 декабря. Kazakhstan Today - Двое детей погибли при пожаре в квартире десятиэтажного дома в Актобе, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме в Актобе. На четвёртом этаже произошло возгорание кухонного помещения на площади 36 квадратных метров", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По его словам, на месте пожара обнаружены тела детей 2012 и 2015 годов рождения.

Также представитель КЧС проинформировал, что пожарными подразделениями лестничным маршем эвакуировано 95 человек, спасено 30 человек.

Пожар был локализован в 17.00 и ликвидирован в 17.14. На место пожара были привлечены 21 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.
Просмотров: 2655
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
25.12.2018   18:29
Двое детей погибли при пожаре в квартире десятиэтажного дома в Актобе
25.12.2018   17:22
В Карагандинской области на территории рынка загорелся грузовик MAN
25.12.2018   17:11
Фото: газета-Литер
В Туркестанской области в детском саду произошел пожар, эвакуировано 168 детей
25.12.2018   13:26
Заблудившийся в лесу лыжник получил сильное обморожение, проведя два дня на морозе в ВКО
25.12.2018   12:17
Крупный пожар произошел на заводе по производству подсолнечного масла в Усть-Каменогорске
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today