Актобе. 25 декабря. Kazakhstan Today - Двое детей погибли при пожаре в квартире десятиэтажного дома в Актобе, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме в Актобе. На четвёртом этаже произошло возгорание кухонного помещения на площади 36 квадратных метров", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По его словам, на месте пожара обнаружены тела детей 2012 и 2015 годов рождения.

Также представитель КЧС проинформировал, что пожарными подразделениями лестничным маршем эвакуировано 95 человек, спасено 30 человек.

Пожар был локализован в 17.00 и ликвидирован в 17.14. На место пожара были привлечены 21 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.

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