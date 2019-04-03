Двое детей погибли при пожаре в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 2 апреля. Kazakhstan Today - Двое детей погибли в Восточном Казахстане, предположительно, из-за отравления угарным газом, передает Kazakhstan Today.

1 апреля, в 14.19, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Холодный Ключ близ города Семея. По прибытии пожарных подразделений на место пожара было установлено, что в квартире на первом этаже в гостиной горела мебель на площади 5 квадратных метров.

В ходе тушения пожара в ванной комнате обнаружены тела двоих детей, 2012 и 2015 годов рождения. По предварительным данным, из-за сильного задымления они отравились угарным газом. Родителей дома не было", - отметили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Также пожарные эвакуировали двух жильцов-соседей с места пожара. Пожар локализован в 14.56 и ликвидирован в 15.12. Причина пожара устанавливается.

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