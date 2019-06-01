В Шымкенте двое детей выпили уксус

Шымкент. 31 мая. Kazakhstan Today - В Шымкенте два десятилетних мальчика госпитализированы с отравлением уксусной кислотой, передает Kazakhstan Today.

Как выяснили врачи, дети выпили уксус во время игры, но взрослые вовремя подняли тревогу. Пострадавшие были доставлены в тяжёлом состоянии в реанимацию Центра гипербарической оксигенации, где несколько дней находились под наблюдением врачей.

Через неделю интенсивной терапии состояние детей удалось поправить, они готовятся к выписке, сообщает портал "Отырар"

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