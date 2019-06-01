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В Шымкенте двое детей выпили уксус

31.05.2019, 15:15 12691
В Шымкенте двое детей выпили уксус
Шымкент. 31 мая. Kazakhstan Today - В Шымкенте два десятилетних мальчика госпитализированы с отравлением уксусной кислотой, передает Kazakhstan Today.
 
Как выяснили врачи, дети выпили уксус во время игры, но взрослые вовремя подняли тревогу. Пострадавшие были доставлены в тяжёлом состоянии в реанимацию Центра гипербарической оксигенации, где несколько дней находились под наблюдением врачей.
 
Через неделю интенсивной терапии состояние детей удалось поправить, они готовятся к выписке, сообщает портал "Отырар".
 
Ранее сообщалось, что в Шымкенте трехлетняя девочка выпила бензин, а В Караганде ребенок выпил уксус в детском саду
 

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