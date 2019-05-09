В Шымкенте трехлетняя девочка выпила бензин

Фото: otyrar.kz

Шымкент. 8 мая. Kazakhstan Today - Шымкентские врачи спасли 3-летнюю девочку, которая выпила бензин, передает Kazakhstan Today.

Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в местную больницу скорой медицинской помощи. Врачи немедленно поместили ее в реанимационное отделение и промыли желудок с помощью назогастрального зонда. Специалисты заметили повреждения внутренних органов малышки, было решено экстренно перевести ребенка на лечение в Центр гипербарической оксигенации. Врачи в течение двух дней боролись за жизнь маленькой пациентки, пишет портал " Отырар ".

В настоящее время состояние девочки улучшилось, она переведена из реанимационного отделения в палату.

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