В Шымкенте трехлетняя девочка выпила бензин

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Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в местную больницу скорой медицинской помощи. Врачи немедленно поместили ее в реанимационное отделение и промыли желудок с помощью назогастрального зонда. Специалисты заметили повреждения внутренних органов малышки, было решено экстренно перевести ребенка на лечение в Центр гипербарической оксигенации. Врачи в течение двух дней боролись за жизнь маленькой пациентки, пишет портал "Отырар".
В настоящее время состояние девочки улучшилось, она переведена из реанимационного отделения в палату.
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