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В Шымкенте трехлетняя девочка выпила бензин

08.05.2019, 17:21 5941
В Шымкенте трехлетняя девочка выпила бензин
Фото: otyrar.kz
Шымкент. 8 мая. Kazakhstan Today - Шымкентские врачи спасли 3-летнюю девочку, которая выпила бензин, передает Kazakhstan Today.
 
Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в местную больницу скорой медицинской помощи. Врачи немедленно поместили ее в реанимационное отделение и промыли желудок с помощью назогастрального зонда. Специалисты заметили повреждения внутренних органов малышки, было решено экстренно перевести ребенка на лечение в Центр гипербарической оксигенации. Врачи в течение двух дней боролись за жизнь маленькой пациентки, пишет портал "Отырар".
 
В настоящее время состояние девочки улучшилось, она переведена из реанимационного отделения в палату.
 
Ранее в Шымкенте спасли жизнь годовалой девочке, которая выпила средство от бородавок. А в Караганде ребенок выпил уксус.
 

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